J2US: Βανδή και Βίσση αγκαλιά στη σκηνή (video)

Ζωντανά στο πλατό του Just the 2 of Us βρέθηκαν μαζί για πρώτη φορά το βράδυ του Σαββάτου, η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή.

Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο μεγάλες καλλιτέχνιδες βρέθηκαν μαζί στην ίδια σκηνή, στο ίδιο πλατό, ενώ, μάλιστα, τραγούδησαν μαζί.

“Θέλω να μου έρθεις εδώ”, είπε η Άννα Βίσση στην Δέσποινα Βανδή, ενώ εκείνη σηκώθηκε και ανέβηκε στη σκηνή ξεκινώντας να τραγουδούν το -ταιριαστό-“Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη”, της Άννας Βίσση.

Οι δύο καλλιτέχνιδες, μάλιστα, είχαν και συνομιλία επί σκηνής, για την αμηχανία, που αναφέρει το τραγούδι.

“Δέσποινα έχεις καταλάβει ότι τους την έχουμε σπάσει και λίγο;” αναρωτήθηκε η Βίσση, ενώ στην συνέχεια τραγούδησαν το “Δεν με αγαπάς” επίσης της Άννας Βίσση.

Οι δύο καλλιτέχνιδες έβαλαν «φωτιά» στο stage, ερμηνεύοντας η μια τραγούδια της άλλης, όπως τα «Ανάβεις Φωτιές» και «Δε Με Αγαπάς», αλλά και κάνοντας ντουέτα σε διαχρονικές επιτυχίες τους, όπως τα «Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη», «Στα ‘Δωσα Όλα» και «Αντίστροφη Μέτρηση».

Μάλιστα, οι δύο τους αντάλλαξαν και ένα φιλί με την ολοκλήρωση της κοινής τους εμφάνισης.