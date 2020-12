GNTM 3: Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ ο μεγάλος νικητής

Η αποχώρηση του Εμιλιάνο, η μάχη των φιναλίστ, οι δηλώσεις του νικητή και οι αντιδράσεις στο Twitter – Δείτε τα ποσοστά τηλεθέασης

Μετά από έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο το φετινό GNTM έλαβε τέλος με μεγάλο νικητή τον… Ηρακλή Τσουζίνοφ.

Οι τρεις φιναλίστ, o Ανδρέας Αθανασόπουλος, ο Ηρακλής Τσουζίνοφ και η Παρασκευή Κερασιώτη έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό θέλοντας να είναι άψογοι και να κερδίσουν την πρώτη θέση ώστε να γίνουν το επόμενο Next Top Model της Ελλάδας!

Στην τελική φωτογράφιση τα τρία μοντέλα κλήθηκαν να διαφημίσουν ένα ποτό, φλερτάροντας, και χορεύοντας!

Οι κριτές με τη βαθμολογία τους έδωσαν τη… δουλειά στον Ηρακλή όπως και το κοινό με την ψήφο του. Δεύτερη σε ψήφους αναδείχθηκε η Παρασκευή και τρίτος ο Ανδρέας.

Ο νικητής κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ, ένα ρολόι και κοσμήματα συνολικής αξίας €20.000 από το House of Jewels, ένα αυτοκίνητο Mitsubishi Space Star και μια συνεργασία με διετές συμβόλαιο, με ένα εκ των κορυφαίων και πιο ισχυρών πρακτορείων μοντέλων, παγκοσμίως, το Elite London

Η τηλεθέαση του τελικού

Ο χθεσινοβραδινός τελικός του GNTM σημείωσε 30,2% στο γενικό σύνολο, 39% στο δυναμικό ενώ σε τέταρτο έφτασε το 56%.

Στους τρεις… τέταρτος δεν χωράει

«Είστε και οι τέσσερις απίθανοι, ποιος να φύγει» αναρωτήθηκε η Βίκυ Καγιά στον χθεσινό μεγάλο Τελικό του GNTM 3, έχοντας απέναντί της τους τέσσερις φιναλίστ. Είχε προηγηθεί η δοκιμασία της πασαρέλας, που έδειξε τελικά την πόρτα εξόδου -λίγο πριν την επιλογή του νικητή -στον Αιμιλιάνο Μάρκου.

Εμειναν οι τρεις τους….

Αμέσως μετά την αποχώρηση του Εμιλιάνο, η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε την έναρξη της ψηφοφορίας. Αυτή είναι η πρώτη φορά στα τρία χρόνια του GNTM όπου οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα, πριν το live, να ψηφίσουν ποιον από τους Παρασκευή, Ανδρέα και Ηρακλή θέλουν νικητή του GNTM 3.

Μετά από ένα φαντασμαγορικό σόου, ήρθε η στιγμή της διπλής φωτογράφισης, η οποία και έκρινε τον φετινό νικητή του GNTM 3. Τα τρία μοντέλα συνάντησαν τους κριτές στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί στηθηκε το σκηνικό των δύο φωτογραφίσεων.

Στην πρώτη φωτογράφιση, το θέμα ήταν Red Carpet και στη δεύτερη φωτογράφιση, Blue Part.

Πρώτος μπροστά στους κριτές βρέθηκε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος που πήρε 9 από τη Βίκυ Καγιά, την Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Δημήτρη Σκουλό, ενώ 10 του έβαλε ο Αγγελος Μπράτης. Συνολικά είχε 37 βαθμούς.

Στη συνέχεια, η Παρασκευή πήρε 10 από τον Αγγελο Μπράτη και τον Δημήτρη Σκουλό, ενώ Βίκυ Καγιά και Ζενεβιέβ Μαζαρί της έδωσαν 9. Σύνολο 38 βαθμοί. Σειρά είχε ο Ηρακλής που πήρε τρία 10άρια από Καγιά, Σκουλό και Ζενεβιέβ, ενώ 9 του έβαλε ο Αγγελος Μπράτης.

Η βαθμολογία

Ανδρέας: 37/40

Παρασκευή: 38/40

Ηρακλής: 39/40

Για την εικόνα ο Ανδρέας έλαβε 9 από την Βίκυ Καγιά, τον Αγγελο Μπράτη, τον Δημήτρη Σκουλό, ενώ 8 πήρε από την Ζενεβιέβ Μαζαρί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ανδρέας είχε 72 βαθμούς.

Η Παρασκευή πήρε 10 από την Βίκυ Καγιά, ο Αγγελος Μπράτης της έδωσε 9, όπως και η Ζενεβιέβ. Δέκα έλαβε από τον Δημήτρη Σκουλό. Σύνολο 76 βαθμοί.

Ο Ηρακλής για την εικόνα πήρε το απόλυτο 10/10!

Ανδρέας: 72

Παρασκευή: 76

Ηρακλής: 79

Ο σχολιασμός των κριτών και η βαθμολογία ολοκληρώθηκε, πλέον τον λόγο έχει το τηλεοπτικό κοινό. Οπως είπε η Βίκυ Καγιά, φέτος υπάρχει ρεκόρ συμμετοχής από τους τηλεθεατές, που ψηφίζουν για να αναδείξουν τον νικητή του GNTM 3.

Μετά από τις τελευταίες διαφημίσεις, η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε ότι έχουμε έναν νικητή, αναφερόμενη στον περυσινό τελικό, όπου λόγω τεχνικού προβλήματος Αννα Μαρία και Κάτια μοιράστηκαν το έπαθλο και τον τίτλο του GNTM.

Τι ψήφισε το κοινό του GNTM 3

Ο Ανδρέας βρέθηκε στην τρίτη θέση με 84, 8, η Παρασκευή στην δεύτερη και ο Ηρακλής έλαβε 95,2. και αναδείχθηκε νικητής του GNTM 3

Λίγα λεπτά μετά τη μεγάλη του νίκη ο Ηρακλής Τσουζίνοφ, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις.

Οι αντιδράσεις στο Twitter

