Eurovision 2021 | 10η θέση για την Ελλάδα και οι νικητές της βραδιάς

Τη 10η θέση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2021 κατέκτησε η Ελλάδα και τη 16η η Κύπρος. Νικήτρια χώρα του διαγωνισμού η Ιταλία.

Η Στεφανία Λυμπερακάκη, μαζί με τους χορευτές της παρουσίασε στη σκηνή της Eurovision 2021 το «Last Dance», μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ την ενδυματολογική εμφάνιση της τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος.

Πρώτη διαγωνιζόμενη χώρα ήταν η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και το «El Diablo».

Το τραγούδι της Ελλάδας με ερμηνεύτρια τη Stefania (Στεφανία Λυμπεράκη) εμφανίστηκε στη 10η θέση.

Στον τελικό συμμετέχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς, οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ολλανδία:

