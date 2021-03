Έλι Άλντερσον | Η καλλονή σύντροφος του Γουότκινς λατρεύει την Ελλάδα

Το κορίτσι του άσου της Άστον Βίλα, Όλι Γουότκινς, δηλώνει λάτρης των ελληνικών νησιών και συγκεκριμένα της Μυκόνου

Ο 25χρονος που αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Άστον Βίλα, θεωρείται ο επόμενος μεγάλος φορ της Αγγλίας κι όχι αδίκως!Η φετινή εντυπωσιακή του χρονιά με τη φανέλα των «Χωριατών» οδήγησαν και στην κλήση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του από τον Γκάρεθ Σάουθγκειτ.

Ωστόσο τα φώτα στο Νησί πέφτουν και στα εξωαγωνιστικά του κατορθώματα και συγκεκριμένα στο πρόσωπο της καλλονής συντρόφου του, Έλι Άλντερσον. Μάλιστα η εντυπωσιακή μελαχρινή έσπευσε να δώσει τα συγχαρητήρια της στον αγαπημένο της μέσου του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter, γράφοντας: «δεν το πιστεύω! Είμαι τόσο χαρούμενη!»

Omg I can’t believe my eyes 🥰🥰❤️❤️❤️ I am so proud

— ellie alderson (@ellsalderson) March 18, 2021