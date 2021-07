Ανοίγουν οι νυχτερινές πίστες και πρώτος κόβει το νήμα… ο Νίκος Βέρτης!

Ο Νίκος Βέρτης κόβει πρώτος το νήμα στις νυχτερινές πίστες της Αθήνας, όλα τα μέτρα που θα τηρηθούν στο ΥΤΟΝ.

Το ΥΤΟΝ the music show ανοίγει πρώτο τις πόρτες του για το κοινό στις 2 Ιουλίου, μετά από αρκετούς μήνες, λόγω του lockdown και των μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με τον Νίκο Βέρτη να δίνει το έναυσμα της επιστροφής στην νυχτερινή διασκέδαση.

Ο γνωστός ερμηνευτής θα τραγουδήσει τις μεγάλες του επιτυχίες και αναμένεται να προσφέρει για ακόμα μια φορά ωραίο θέαμα στους θαμώνες, μετά από πολύ καιρό.

Στο πλευρό του Νίκου Βέρτη συμμετέχουν νέοι και πολλά υποσχόμενοι καλλιτέχνες όπως οι: Κρυσταλία, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μορφούλα Ιακωβίδου, Χρήστος Ζώτος, Χάρις Σάββα.

Τα μέτρα που θα τηρηθούν

Μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα σε θέατρα, μπαρ, μπουζούκια και εστιατόρια, το Gazzetta επικοινώνησε με το YTON the music show, και όπως μας είπαν θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του κορονοϊού, όπως άλλωστε είχε γίνει και πέρυσι.

Συγκεκριμένα, οι θαμώνες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, θα δείχνουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού (από το κινητό τους ή σε χαρτί).

Όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να έχουν αρνητικό self test 48 ωρών (το οποίο θα έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα) ώστε να το δείξουν στην είσοδο, ενώ όσοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό νόσησης.

Όπως μας τόνισαν, και μέσα στον χώρο θα τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως το ΥΤΟΝ διαθέτει οροφή που ανοίγει.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του μαγαζιού, η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 2 Ιουλίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για περιορισμένες εμφανίσεις μέσα στον Ιούλιο.

