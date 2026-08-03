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Το Ναυάγιο της Ζακύνθου αλλάζει για πάντα; Η μεγάλη επέκταση της διάσημης παραλίας | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/08/2026
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Η Παραλία Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φυσικά τοπία της Ελλάδας, βρίσκεται μπροστά σε μια πιθανή μεγάλη αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει την εικόνα της για τις επόμενες δεκαετίες. Η διάβρωση της ακτής, η φθορά του ιστορικού πλοίου και η ανάγκη προστασίας ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά σύμβολα της χώρας έχουν οδηγήσει στην εκπόνηση μελετών για την ενίσχυση και την επέκταση της παραλίας.

ΧΡΥΣΟΣ

Το σχέδιο που έχει συζητηθεί προβλέπει μια τεχνητή αναπλήρωση της ακτής, με στόχο να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζώνη άμμου και να προστατευτεί το διάσημο ναυάγιο από τη συνεχή επίδραση των κυμάτων.

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Γιατί χρειάζεται παρέμβαση η παραλία;

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Η διάσημη ακτή αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προβλήματα λόγω της φυσικής διάβρωσης. Τα ισχυρά κύματα, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, μετακινούν σταδιακά τα υλικά της παραλίας, ενώ παράλληλα επηρεάζουν και την κατάσταση του πλοίου.

Η προστασία του Ναυαγίου αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση, καθώς πρέπει να συνδυαστούν: η διατήρηση του μοναδικού φυσικού τοπίου, η προστασία του ιστορικού πλοίου, η ασφάλεια των επισκεπτών, η διατήρηση της τουριστικής αξίας της περιοχής.

Η πρόταση για επέκταση της παραλίας

Σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες που έχουν παρουσιαστεί, εξετάζεται η δημιουργία μιας μεγαλύτερης παραλιακής ζώνης με προσθήκη αμμοχάλικου.

Η παρέμβαση προβλέπει: επέκταση της παραλίας προς τη θάλασσα περίπου κατά 30 μέτρα, ενίσχυση της ακτογραμμής σε μήκος περίπου 190 μέτρων, δημιουργία μεγαλύτερης απόστασης ανάμεσα στο κύμα και το ναυάγιο, μείωση της διάβρωσης.

Ο στόχος δεν είναι να αλλάξει ο χαρακτήρας της παραλίας, αλλά να διατηρηθεί το τοπίο που γνωρίζουμε σήμερα για περισσότερα χρόνια.

Πώς μπορεί να αλλάξει η εικόνα του Ναυαγίου;

Αν η μελέτη υλοποιηθεί, η παραλία πιθανότατα θα αποκτήσει μια πιο φαρδιά αμμώδη ζώνη. Το πλοίο θα παραμείνει στο κέντρο του όρμου, όμως η θάλασσα θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από αυτό.

Η εικόνα από ψηλά μπορεί να θυμίζει περισσότερο την παλιά μορφή της παραλίας, πριν η διάβρωση μειώσει σημαντικά την έκτασή της.

Ωστόσο, μια τέτοια επέμβαση αποτελεί ένα μεγάλο περιβαλλοντικό εγχείρημα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διατηρηθεί η φυσική ισορροπία του χώρου.

Οι αντιδράσεις και οι προβληματισμοί

Όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλη παρέμβαση σε ένα τόσο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.

Υποστηρικτές της πρότασης θεωρούν ότι είναι απαραίτητη για τη διάσωση του Ναυαγίου και την προστασία ενός παγκόσμιου μνημείου φυσικής ομορφιάς.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι επιστήμονες εκφράζουν προβληματισμούς για το κατά πόσο μια τεχνητή επέκταση μπορεί να παραμείνει σταθερή μακροπρόθεσμα, καθώς η θάλασσα μπορεί να μεταβάλει ξανά την ακτή.

Ο χρόνος θα δείξει αν αυτή η μεγάλη αλλαγή θα αποτελέσει τη σωτηρία της πιο διάσημης παραλίας της Ζακύνθου ή μια νέα πρόκληση για το μοναδικό αυτό μνημείο της φύσης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/08/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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