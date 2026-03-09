Το διεθνές αεροδρόμιο της Πάφου στην Κύπρο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την επιχειρησιακή εικόνα της βάσης στην Πάφο, αλλά και τα συστήματα αεράμυνας της Εθνικής Φρουράς Κύπρου που συνθέτουν το πλέγμα προστασίας γύρω από κρίσιμες εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές.

Η Κύπρος, αν και μικρό κράτος χωρίς δική της Πολεμική Αεροπορία, έχει επενδύσει διαχρονικά σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας. Ένα δίκτυο που συνδυάζει πυραυλικά συστήματα, αντιαεροπορικά πυροβόλα και ραντάρ επιτήρησης, ώστε να δημιουργείται μια στοιχειώδης, αλλά αποτελεσματική ασπίδα απέναντι σε απειλές από αεροσκάφη, UAV και πυραύλους cruise.

Η επιχειρησιακή εικόνα στην Πάφο

Η βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» αποτελεί την κύρια στρατιωτική αεροπορική εγκατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει μαχητικά αεροσκάφη της Ελλάδας, αλλά και φίλιων χωρών.

Η παρουσία των τεσσάρων F-16 Viper ενισχύει δραστικά την αντιαεροπορική ομπρέλα πάνω από την Κύπρο. Τα αναβαθμισμένα μαχητικά διαθέτουν το ραντάρ ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης AN/APG-83 AESA radar, το οποίο επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

Ο βασικός οπλισμός αεράμυνας των μαχητικών είναι ο πύραυλος AIM-120 AMRAAM, ο οποίος μπορεί να εμπλέξει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, δημιουργώντας μια πρώτη ζώνη αποτροπής πάνω από την Κύπρο.

Mistral: Η πρώτη γραμμή άμυνας

Ένα από τα πιο διαδεδομένα αντιαεροπορικά συστήματα που διαθέτει η Εθνική Φρουρά είναι ο γαλλικός πύραυλος Mistral surface-to-air missile.

Πρόκειται για σύστημα πολύ μικρού βεληνεκούς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τρίποδα εκτόξευσης όσο και από οχήματα.

Ο Mistral διαθέτει υπέρυθρη καθοδήγηση και μπορεί να πλήξει στόχους σε αποστάσεις έως περίπου 6–7 χιλιομέτρων. Η ταχύτητα του πυραύλου φτάνει τα 2,5 Mach και η πιθανότητα καταστροφής στόχου θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή.

Ο ρόλος του συστήματος είναι η προστασία μονάδων πρώτης γραμμής και στρατιωτικών εγκαταστάσεων από:

ελικόπτερα

UAV

χαμηλά ιπτάμενα αεροσκάφη

Σε περιβάλλον κορεσμού με drones, όπως έχει αποδειχθεί σε σύγχρονες συγκρούσεις, τέτοιου τύπου συστήματα παραμένουν εξαιρετικά χρήσιμα.

Aspide: Η «μεσαία» αντιαεροπορική ομπρέλα

Στην επόμενη βαθμίδα της κυπριακής αεράμυνας βρίσκεται το πυραυλικό σύστημα Aspide surface-to-air missile system.

Το Aspide είναι ιταλικής σχεδίασης και αποτελεί εξέλιξη του αμερικανικού πυραύλου AIM-7 Sparrow missile.

Η εμβέλεια του συστήματος φτάνει περίπου τα 20–25 χιλιόμετρα και η καθοδήγηση γίνεται με ημιενεργό ραντάρ.

Το σύστημα χρησιμοποιείται κυρίως για:

προστασία αεροπορικών βάσεων

άμυνα περιοχής

αντιμετώπιση αεροσκαφών και πυραύλων cruise

Για πολλά χρόνια αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της κυπριακής αντιαεροπορικής άμυνας.

Oerlikon 35 mm: Το αντιαεροπορικό πυροβόλο

Σημαντικό ρόλο στην άμυνα σημείου παίζουν και τα αντιαεροπορικά πυροβόλα Oerlikon 35 mm GDF anti-aircraft gun.

Τα δίδυμα πυροβόλα των 35 χιλιοστών μπορούν να εκτοξεύσουν πάνω από 1.000 βλήματα το λεπτό και έχουν αποτελεσματική εμβέλεια περίπου 4 χιλιομέτρων.

Τα Oerlikon χρησιμοποιούνται κυρίως για την προστασία:

στρατιωτικών βάσεων

υποδομών

στρατηγικών εγκαταστάσεων

Στις σύγχρονες εκδόσεις χρησιμοποιούνται πυρομαχικά τύπου AHEAD, τα οποία δημιουργούν ένα σύννεφο μεταλλικών θραυσμάτων μπροστά από τον στόχο και θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικά εναντίον drones.

Skyguard: Τα «μάτια» της άμυνας

Κανένα αντιαεροπορικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αισθητήρες. Στην περίπτωση των Oerlikon, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το ραντάρ Skyguard fire control radar.

Το Skyguard είναι σύστημα ελέγχου πυρός που:

εντοπίζει εναέριους στόχους

τους παρακολουθεί

κατευθύνει αυτόματα τα πυροβόλα

Η εμβέλεια εντοπισμού μπορεί να φτάσει τα 40 χιλιόμετρα, επιτρέποντας την έγκαιρη προειδοποίηση.

Τα βαριά συστήματα αεράμυνας

Πέρα από τα συστήματα μικρού βεληνεκούς, η Εθνική Φρουρά διαθέτει και πιο ισχυρά αντιαεροπορικά μέσα.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει το ρωσικό σύστημα Buk M1-2 surface-to-air missile system, το οποίο έχει εμβέλεια περίπου 45–50 χιλιόμετρα.

Το Buk αποτελεί το βασικό σύστημα άμυνας περιοχής της Κύπρου και μπορεί να αντιμετωπίσει:

μαχητικά αεροσκάφη

πυραύλους cruise

UAV

Παράλληλα, η Κύπρος διαθέτει και το σύστημα Tor-M1 surface-to-air missile system, το οποίο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό εναντίον μικρών στόχων, όπως drones και κατευθυνόμενα πυρομαχικά.

Οι νέες τεχνολογίες αεράμυνας

Πρόσφατα, η Εθνική Φρουρά ενισχύθηκε με ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα που δεν είναι άλλο το ισραηλινό Barak MX air defense system.

Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς πυραύλους με εμβέλεια από 35 έως και 150 χιλιόμετρα, δημιουργώντας πολυεπίπεδη άμυνα.

Η αρχιτεκτονική του βασίζεται σε σύγχρονα ραντάρ AESA και προηγμένα συστήματα διοίκησης και ελέγχου.

Το σύστημα θα περιλαμβάνεται και στον αντιαεροπορικό θόλο της Ελλάδας, καθώς μπορεί να αντιμετωπίσει:

βαλλιστικούς πυραύλους

UAV

πυραύλους cruise

αεροσκάφη

Η σημασία της πολυεπίπεδης άμυνας

Η σύγχρονη αεράμυνα βασίζεται στην αρχή των πολλαπλών επιπέδων. Κάθε σύστημα καλύπτει διαφορετικές αποστάσεις και διαφορετικούς τύπους απειλών. Έτσι δημιουργείται μια «αλυσίδα προστασίας» που ξεκινά από την έγκαιρη προειδοποίηση και φτάνει έως την τελική αναχαίτιση.

Στην περίπτωση της Κύπρου, το πλέγμα αυτό αποτελείται από:

ραντάρ επιτήρησης

πυραυλικά συστήματα μικρού και μέσου βεληνεκούς

αντιαεροπορικά πυροβόλα

Η παρουσία των F-16 Viper προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο άμυνας, το οποίο μπορεί να επεκτείνει σημαντικά την ακτίνα προστασίας.

Η Κύπρος στο επίκεντρο της ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου καθιστά το νησί κομβικό σημείο για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις στην περιοχή αλλά και η αυξανόμενη χρήση drones και πυραύλων έχουν καταστήσει την αντιαεροπορική άμυνα κρίσιμο παράγοντα.

Η παρουσία ελληνικών μαχητικών στην αεροπορική βάση στην Πάφο αλλά και η ανάπτυξη των συστημάτων της Εθνικής Φρουράς δημιουργούν ένα πλέγμα αποτροπής που στοχεύει στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και των στρατηγικών υποδομών της.

Καθώς οι απειλές εξελίσσονται, η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας παραμένει στο επίκεντρο των σχεδιασμών τόσο της Λευκωσίας όσο και της Αθήνας.