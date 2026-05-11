CAFE MELI
Europlan
FOCUS

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Νικόπολης: Το αρχαίο θαύμα της Μηχανικής | +Video

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Νικόπολης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της ρωμαϊκής περιόδου στην Ελλάδα και μαρτυρά τη δύναμη, την οργάνωση και την τεχνογνωσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κατασκευάστηκε μετά την ίδρυση της αρχαίας Νικόπολης από τον αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο, έπειτα από τη νίκη του στη Ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ., με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης της μεγάλης και ακμάζουσας πόλης.

ΧΡΥΣΟΣ

Το υδραγωγείο μετέφερε νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Λούρου, διανύοντας δεκάδες χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στη Νικόπολη. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν υπόγειες σήραγγες, λίθινα κανάλια και εντυπωσιακές τοξωτές γέφυρες, πολλές από τις οποίες σώζονται μέχρι σήμερα και προκαλούν θαυμασμό για την αρχιτεκτονική τους ακρίβεια.

Το έργο αυτό δεν ήταν απλώς μια υποδομή ύδρευσης· αποτέλεσε σύμβολο πολιτισμού και ανάπτυξης. Το νερό τροφοδοτούσε δημόσια λουτρά, κρήνες, κατοικίες και εργαστήρια, βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Παράλληλα, ανέδειξε τη Νικόπολη σε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της δυτικής Ελλάδας κατά τη ρωμαϊκή εποχή.

SUNSTOP

Σήμερα, τα ερείπια του υδραγωγείου αποτελούν σημαντικό ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο. Οι σωζόμενες καμάρες και τα τμήματα του αγωγού υπενθυμίζουν τη σπουδαία μηχανική γνώση των Ρωμαίων και προσελκύουν επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την ιστορία, την αρχαιολογία και τα μεγάλα έργα της αρχαιότητας.

Το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Νικόπολης δεν είναι μόνο ένα τεχνικό επίτευγμα του παρελθόντος, αλλά και μια ζωντανή σύνδεση με την ιστορική κληρονομιά της Ηπείρου και της Ελλάδας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

mana tragoydi

«Μάνα»: Το τραγούδι που γράφτηκε για τη Γιορτή της Μητέρας με 5.500 εικόνες | +Video

10 Μαΐου 2026

Πύργος του Άιφελ: Από το Παρίσι στα Φιλιατρά | +Video

3 Μαΐου 2026
selinari

Η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Σεληνάρι στο Λασίθι | +Photos

23 Απριλίου 2026

Μέγα Σπήλαιο: Η αρχαιότερη μονή της Ελλάδας | +Video

20 Απριλίου 2026

Κνωσός: Η αρχαία πόλη «ζωντανεύει» με AI – Εντυπωσιακή αναπαράσταση

16 Απριλίου 2026

Ο Ψηλορείτης ντυμένος στα λευκά – Η εικόνα από το διάστημα

10 Απριλίου 2026

Ένα όνειρο στη Θεσσαλία: Η Λίμνη Πλαστήρα σε καλεί | +Video

5 Απριλίου 2026

RED CITY – Το βίντεο του Μανόλη Γαρεφαλάκη που «περιγράφει» το ακραίο καιρικό φαινόμενο

4 Απριλίου 2026

Επική διαφήμιση της LEGO για το Μουντιάλ 2026 με Μέσι, Ρονάλντο, Βίνι και Εμπαπέ

3 Απριλίου 2026

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 | +Video

25 Μαρτίου 2026
Back to top button