RED CITY – Το βίντεο του Μανόλη Γαρεφαλάκη που «περιγράφει» το ακραίο καιρικό φαινόμενο

Το φαινόμενο του «κόκκινου ουρανού» που βλέπουμε κατά καιρούς στην Ελλάδα συνδέεται σχεδόν πάντα με μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, γνωστή ως αφρικανική σκόνη.

Η σκόνη από την έρημο της Σαχάρα μεταφέρεται προς τη Μεσόγειο μέσω ισχυρών νοτιάδων. Όταν αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια αιωρούνται στην ατμόσφαιρα.

Το φαινόμενο σχετίζεται με τη σκέδαση του φωτός (Rayleigh και Mie scattering), όπου τα αιωρούμενα σωματίδια αλλάζουν το χρώμα που αντιλαμβανόμαστε.

