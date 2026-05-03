CAFE MELI
Europlan
FOCUS

Πύργος του Άιφελ: Από το Παρίσι στα Φιλιατρά | +Video

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο Πύργος του Άιφελ Φιλιατρών αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα αξιοθέατα της ελληνικής επαρχίας. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Φιλιατρά και είναι ένα μικρό αντίγραφο του διάσημου Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι. Παρότι δεν έχει το τεράστιο μέγεθος του αυθεντικού μνημείου, έχει γίνει σύμβολο της πόλης και σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο πύργος κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 με πρωτοβουλία του γιατρού και δημάρχου της περιοχής, Χαράλαμπου Φουρναράκη. Στόχος του ήταν να δώσει στα Φιλιατρά έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και να δημιουργήσει ένα αξιοθέατο που θα τραβούσε το ενδιαφέρον του κόσμου. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό μεταλλικό έργο που θυμίζει έντονα τον αυθεντικό Πύργο του Άιφελ.

Σήμερα, ο Πύργος των Φιλιατρών αποτελεί αγαπημένο σημείο για φωτογραφίες και βόλτες. Γύρω του υπάρχουν καφετέριες, καταστήματα και χώροι συνάντησης, γεγονός που κάνει την περιοχή ζωντανό κέντρο της πόλης. Πολλοί ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη Μεσσηνία σταματούν στα Φιλιατρά για να δουν από κοντά αυτό το ξεχωριστό αξιοθέατο.

SUNSTOP

Παράλληλα, ο πύργος συμβολίζει τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια της τοπικής κοινωνίας. Αν και μικρός σε μέγεθος, έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη και συχνά αναφέρεται ως «ο ελληνικός Πύργος του Άιφελ».

Ο Πύργος του Άιφελ στα Φιλιατρά αποδεικνύει ότι ακόμη και μια μικρή πόλη μπορεί να αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από ένα πρωτότυπο έργο που συνδυάζει φαντασία, πολιτισμό και τουρισμό.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

selinari

Η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Σεληνάρι στο Λασίθι | +Photos

23 Απριλίου 2026

Μέγα Σπήλαιο: Η αρχαιότερη μονή της Ελλάδας | +Video

20 Απριλίου 2026

Κνωσός: Η αρχαία πόλη «ζωντανεύει» με AI – Εντυπωσιακή αναπαράσταση

16 Απριλίου 2026

Ο Ψηλορείτης ντυμένος στα λευκά – Η εικόνα από το διάστημα

10 Απριλίου 2026

Ένα όνειρο στη Θεσσαλία: Η Λίμνη Πλαστήρα σε καλεί | +Video

5 Απριλίου 2026

RED CITY – Το βίντεο του Μανόλη Γαρεφαλάκη που «περιγράφει» το ακραίο καιρικό φαινόμενο

4 Απριλίου 2026

Επική διαφήμιση της LEGO για το Μουντιάλ 2026 με Μέσι, Ρονάλντο, Βίνι και Εμπαπέ

3 Απριλίου 2026

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 | +Video

25 Μαρτίου 2026

Ανακαλύπτοντας τα Αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης | +Video

22 Μαρτίου 2026

Δισπηλιό Καστοριάς: Το προϊστορικό χωριό των 7.500 ετών που κρύβει ένα άλυτο μυστήριο | +Video

15 Μαρτίου 2026
Back to top button