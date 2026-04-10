Ο Ψηλορείτης ντυμένος στα λευκά – Η εικόνα από το διάστημα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2026
Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά της άνοιξης, όμως ο Ψηλορείτης διατηρεί ακόμα το χιονισμένο του ένδυμα, προσφέροντας μοναδικές εικόνες. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έδωσε στη δημοσιότητα μια εντυπωσιακή δορυφορική φωτογραφία, η οποία αποτυπώνει την έκταση της χιονοκάλυψης στο εμβληματικό βουνό της Κρήτης.

Οι ανέφελες συνθήκες που επικράτησαν τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, επέτρεψαν στον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 να καταγράψει το τοπίο με εξαιρετική ευκρίνεια.

Στην εικόνα, η οποία επεξεργάστηκε από τη μονάδα METEO, φαίνονται οι χιονισμένες κορυφές του Ψηλορείτη όπως φαίνονται από την πλευρά του Αμαρίου.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο και τον Γ. Κύρο, η καταγραφή αυτή αναδεικνύει τα ιδιαίτερα καιρικά χαρακτηριστικά του φετινού Απρίλη στο νησί.

Η υψηλή ανάλυση του δορυφόρου (10 μέτρα) προσφέρει μια λεπτομερή ματιά στο ορεινό ανάγλυφο, επιβεβαιώνοντας πως ο χειμώνας «αρνείται» ακόμα να εγκαταλείψει τις ψηλότερες κορυφές της Κρήτης.

Ο Ψηλορείτης καλοσωρίζει το Πάσχα ντυμένος στα λευκά, σε μια εικόνα βγαλμένη από πίνακα ζωγραφικής.

