Προσήλι Πόρτο Γερμενό: Ένα πολύτιμο ταξίδι στο χθες | +Video

Προσήλι Πόρτο Γερμενό: Μια εικόνα που πλέον ανήκει στο παρελθόν. Λίγες ημέρες πριν η καταστροφική πυρκαγιά αλλάξει για πάντα το τοπίο της περιοχής, το Προσήλι στο Πόρτο Γερμενό χάριζε στους επισκέπτες του εικόνες απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Το βίντεο που ακολουθεί αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο οπτικό ντοκουμέντο, καθώς καταγράφει το τοπίο όπως ήταν πριν οι φλόγες αφήσουν πίσω τους στάχτη και καταστροφή. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου έθεσε σε κίνδυνο οικισμούς, οδήγησε σε προληπτικές εκκενώσεις και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του Προσηλίου και του Πόρτο Γερμενού.

Το Προσήλι είναι ένας από τους πιο ήσυχους και αυθεντικούς προορισμούς της δυτικής Αττικής. Χτισμένο στις πλαγιές του Κιθαιρώνα, προσφέρει μοναδική θέα προς τον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ η φύση συνδυάζει πυκνά πευκοδάση, βραχώδη τοπία και κρυστάλλινα νερά. Η περιοχή αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους αναζητούν γαλήνη, πεζοπορία και ανεπιτήδευτες παραλίες μακριά από την πολυκοσμία.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η ομορφιά που χαρακτήριζε το Προσήλι πριν από τη φωτιά: το καταπράσινο τοπίο, οι ήρεμοι δρόμοι, η θέα προς τη θάλασσα και η μοναδική ατμόσφαιρα που έκανε την περιοχή να ξεχωρίζει. Είναι εικόνες που σήμερα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, θυμίζοντάς μας πόσο εύθραυστο είναι το φυσικό περιβάλλον.

Παρά τη μεγάλη οικολογική καταστροφή, η ελπίδα παραμένει ζωντανή. Η φύση έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να αναγεννηθεί, αρκεί να της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και η σωστή προστασία. Ευχή όλων είναι το Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό να ξαναβρούν σταδιακά την ομορφιά που τα έκανε έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Ελλάδας.