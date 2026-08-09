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Προσήλι Πόρτο Γερμενό: Ένα πολύτιμο ταξίδι στο χθες | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/08/2026
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Προσήλι Πόρτο Γερμενό: Μια εικόνα που πλέον ανήκει στο παρελθόν. Λίγες ημέρες πριν η καταστροφική πυρκαγιά αλλάξει για πάντα το τοπίο της περιοχής, το Προσήλι στο Πόρτο Γερμενό χάριζε στους επισκέπτες του εικόνες απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

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Το βίντεο που ακολουθεί αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο οπτικό ντοκουμέντο, καθώς καταγράφει το τοπίο όπως ήταν πριν οι φλόγες αφήσουν πίσω τους στάχτη και καταστροφή. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου έθεσε σε κίνδυνο οικισμούς, οδήγησε σε προληπτικές εκκενώσεις και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του Προσηλίου και του Πόρτο Γερμενού.

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Το Προσήλι είναι ένας από τους πιο ήσυχους και αυθεντικούς προορισμούς της δυτικής Αττικής. Χτισμένο στις πλαγιές του Κιθαιρώνα, προσφέρει μοναδική θέα προς τον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ η φύση συνδυάζει πυκνά πευκοδάση, βραχώδη τοπία και κρυστάλλινα νερά. Η περιοχή αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους αναζητούν γαλήνη, πεζοπορία και ανεπιτήδευτες παραλίες μακριά από την πολυκοσμία.

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Στο βίντεο αποτυπώνεται η ομορφιά που χαρακτήριζε το Προσήλι πριν από τη φωτιά: το καταπράσινο τοπίο, οι ήρεμοι δρόμοι, η θέα προς τη θάλασσα και η μοναδική ατμόσφαιρα που έκανε την περιοχή να ξεχωρίζει. Είναι εικόνες που σήμερα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, θυμίζοντάς μας πόσο εύθραυστο είναι το φυσικό περιβάλλον.

Παρά τη μεγάλη οικολογική καταστροφή, η ελπίδα παραμένει ζωντανή. Η φύση έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να αναγεννηθεί, αρκεί να της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και η σωστή προστασία. Ευχή όλων είναι το Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό να ξαναβρούν σταδιακά την ομορφιά που τα έκανε έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Ελλάδας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/08/2026
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