Παραλία Αλωνάκι: Ένας μικρός παράδεισος στην Ηπείρο | +Video

Η Παραλία Αλωνάκι Φαναρίου, γνωστή και απλώς ως Αλωνάκι Πρέβεζας, είναι ένας μικρός παράδεισος στη βορειοδυτική Ελλάδα, ιδανικός για όσους αναζητούν φυσική ομορφιά, ηρεμία και χαλαρή καλοκαιρινή εμπειρία.

Τοπίο & Μορφολογία

Βρίσκεται κοντά στο χωριό Βαλανιδοράχη, περίπου 30–45 χλμ. Βόρεια της πόλης της Πρέβεζας και 15 χλμ. Από την Πάργα. Ο κόλπος αποκαλύπτεται ύστερα από κατάβαση μέσω ενός χωμάτινου μονοπατιού με σκαλάκια, περνώντας μέσα από πυκνό πευκοδάσος. Δεσπόζει ένας μεγάλος βράχος στη μέση της θάλασσας, χαρακτηριστικό που προσδίδει μοναδικό χαρακτήρα στο τοπίο.

Νερά & Ακτή

Τα νερά είναι πεντακάθαρα σε αποχρώσεις τιρκουάζ και βαθύ μπλε, με εξαιρετική κρυστάλλινη καθαρότητα. Κοντά στην ακτή ξεκινά με ρηχό νερό και βαθμιαία βαθαίνει αρκετά γρήγορα, σημαντικό να προσέχουν όσοι έχουν μικρά παιδιά. Η άμμος είναι ψιλή χρυσή, αναμεμιγμένη σε πολλά σημεία με βότσαλα στον βυθό.

Υποδομές & Πρόσβαση

Η παραλία είναι μερικώς οργανωμένη: λίγες ξαπλώστρες και ομπρέλες διατίθενται μέσω μίας μικρής καντίνας που λειτουργεί στην περιοχή. Συνίσταται να φέρετε μαζί σας ομπρέλα, νερό και σνακ αν θέλετε περισσότερη άνεση, καθώς η σκιά των πεύκων δεν επαρκεί για όλους. Είναι εύκολα προσβάσιμη με αυτοκίνητο, υπάρχει ελεύθερος χώρος στάθμευσης σε μικρή απόσταση και δεν επιτρέπεται κάμπινγκ λόγω προστασίας του χώρου ως ζώνης Natura.

Ιστορία & Προστασία

Η παραλία είχε ιστορικό ρόλο ως σημείο προσγείωσης των συμμαχικών στρατευμάτων στο τέλος του B’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα διακρίνονται στρώσεις σκυροδέματος που μαρτυρούν την χρήση της εκείνη την εποχή. Πρόκειται για προστατευμένη περιοχή, όπου απαγορεύεται η ανθρωπογενής επέμβαση όπως το ελεύθερο κάμπινγκ, προσφέροντας έτσι έναν αυθεντικά ήρεμο περιβάλλοντα χώρο .

Γιατί να την επισκεφθείς

Είναι μία από τις ωραιότερες και περισσότερο γραφικές παραλίες της Πρέβεζας και της Ηπείρου γενικότερα. Ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, ιστορίας και χαλάρωσης την καθιστούν μια εμπειρία πέρα από τις τυπικές τουριστικές παραλίες. Λόγω προστασίας, διατηρεί τον απαραίτητο χαρακτήρα απομόνωσης και αυθεντικότητας — χωρίς υπερβολική τουριστική ανάπτυξη.

Αν σκέφτεσαι να την επισκεφτείς, καλύτερες περιόδους θεωρούνται άνοιξη μέχρι αρχές φθινοπώρου. Συνδύασε την με σύντομες στάσεις στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα ή στη γειτονική Αμμουδιά, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία της περιοχής.