Παγκόσμια ημέρα φάρων και ο φάρος Γυθείου | +Video

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων μας υπενθυμίζει τον ανεκτίμητο ρόλο που είχαν –και εξακολουθούν να έχουν– οι φάροι στη ναυσιπλοΐα και στην ιστορία των θαλασσών. Οι πέτρινοι αυτοί «φρουροί» της ακτογραμμής, με το φως τους καθοδηγούν τους ναυτικούς, προστατεύουν τις ζωές τους και αποτελούν ζωντανά μνημεία πολιτισμού και αρχιτεκτονικής.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς φάρους της Ελλάδας είναι ο Φάρος Γυθείου. Βρίσκεται στο ακρωτήρι Κρανάη, μια μικρή νησίδα που συνδέεται με το Γύθειο μέσω στενού μώλου. Χτισμένος το 1873 από Γάλλους, ο φάρος δεσπόζει με τον επιβλητικό μαρμάρινο πύργο του, ύψους περίπου 22 μέτρων. Η αρχιτεκτονική του, λιτή αλλά μεγαλοπρεπής, αναδεικνύει τη σημασία του ως φάρος στρατηγικής θέσης στο Λακωνικό κόλπο.

Ο Φάρος Γυθείου λειτούργησε αρχικά με πετρέλαιο, ενώ σήμερα είναι αυτοματοποιημένος. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και να προσελκύει επισκέπτες που θέλουν να θαυμάσουν τη θέα και να γνωρίσουν την ιστορία του.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων δεν είναι απλώς μια εορτή· είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε την αφοσίωση των φαροφυλάκων που εργάστηκαν σε δύσκολες συνθήκες, μακριά από τον κόσμο, αλλά και να αναγνωρίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά που αντιπροσωπεύουν οι φάροι για κάθε παράκτια κοινωνία.

Ο Φάρος του Γυθείου, σιωπηλός φρουρός για πάνω από έναν αιώνα, συνεχίζει να φωτίζει συμβολικά όχι μόνο τις θάλασσες, αλλά και την ιστορία της ναυτοσύνης μας.