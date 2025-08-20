Οι ιαματικές πηγές του Κόκκινου Νερού Λάρισας | +Video

Στους πρόποδες του Κισσάβου, λίγα μόλις μέτρα από το Αιγαίο, βρίσκεται ένας μικρός αλλά ξεχωριστός θησαυρός της Θεσσαλίας: οι ιαματικές πηγές του Κόκκινου Νερού. Το χωριό, που πήρε το όνομά του από τις πηγές, αποτελεί έναν τόπο με σπάνια φυσική ομορφιά και ιδιαίτερες θεραπευτικές ιδιότητες, που εδώ και αιώνες προσελκύει ταξιδιώτες και επισκέπτες.

Το νερό αναβλύζει από τα σπλάχνα του Κισσάβου και χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητά του σε σίδηρο. Ο σίδηρος βάφει τις πέτρες και το έδαφος με κόκκινη απόχρωση, χαρίζοντας στην περιοχή το χαρακτηριστικό της όνομα. Πρόκειται για ψυχρό ιαματικό νερό, με θερμοκρασία γύρω στους 17°C, ιδανικό για ποσιθεραπεία αλλά και για δροσερά λουτρά.

Οι πηγές του Κόκκινου Νερού έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως ιαματικός φυσικός πόρος. Οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι το νερό τους είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο. Η χρήση του νερού τόσο ως πόσιμο όσο και ως λουτρό ενισχύει την ευεξία, προσφέροντας αναζωογόνηση στον οργανισμό.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν διαμορφωθεί μικρές πετρόκτιστες λουτήρες που συλλέγουν το νερό των πηγών, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει ένα φυσικό υδρομασάζ μέσα στο πράσινο τοπίο. Παράλληλα, υπάρχουν μονοπάτια που οδηγούν στις πηγές, ενώ το χωριό διαθέτει ξενώνες, ταβέρνες και παραλίες για ξεκούραση μετά τη θεραπευτική εμπειρία.

Το Κόκκινο Νερό δεν είναι μόνο ιαματικές πηγές. Είναι ένα χωριό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, με καταπράσινα δάση, δροσερά ρυάκια και καθαρές ακτές του Αιγαίου. Εδώ, η θεραπεία γίνεται εμπειρία: ένα ταξίδι μέσα στη φύση, την παράδοση και την ηρεμία.

Αν αναζητάτε έναν προορισμό που συνδυάζει τη χαλάρωση με τη θεραπεία, την απλότητα με τη φυσική ομορφιά, τότε οι ιαματικές πηγές του Κόκκινου Νερού είναι ιδανική επιλογή. Είτε για μια σύντομη απόδραση είτε για πολυήμερες διακοπές, το μέρος αυτό υπόσχεται να σας χαρίσει υγεία, ευεξία και αξέχαστες εικόνες.