Νησάκι Κουκουμίτσα: Το σμαράγδι της Βόνιτσας | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 08/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 08/09/2025
Μπροστά από την παραθαλάσσια πόλη της Βόνιτσας, στον Αμβρακικό κόλπο, βρίσκεται ένα μικρό καταπράσινο νησάκι που έχει κλέψει την καρδιά των κατοίκων και των επισκεπτών: η Κουκουμίτσα. Πρόκειται για έναν γαλήνιο προορισμό, εύκολα προσβάσιμο, που συνδυάζει φυσική ομορφιά, παράδοση και θέα που κόβει την ανάσα.

Η Κουκουμίτσα συνδέεται με την ξηρά μέσω μίας πέτρινης πεζογέφυρας μήκους περίπου 300 μέτρων. Έτσι, ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει με τα πόδια, απολαμβάνοντας μια ρομαντική βόλτα πάνω στη θάλασσα. Η γέφυρα είναι σημείο αναφοράς για τη Βόνιτσα, ιδιαίτερα τα απογεύματα όταν ο ήλιος δύει στον Αμβρακικό.

Στο κέντρο του νησιού δεσπόζει το μικρό και γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου, χτισμένο μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο πεύκα και μεσογειακή βλάστηση. Το εκκλησάκι αποτελεί αγαπημένο σημείο για προσκυνητές αλλά και για όσους αναζητούν λίγη ηρεμία δίπλα στη θάλασσα.

Η Κουκουμίτσα είναι ιδανική για περίπατο, πικνίκ και χαλάρωση. Το πράσινο συνδυάζεται με το μπλε της θάλασσας, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ. Τους καλοκαιρινούς μήνες, συχνά φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και γιορτές της τοπικής κοινωνίας.

Από το νησάκι η θέα προς τη Βόνιτσα, με το ενετικό της κάστρο να υψώνεται πάνω από την πόλη, είναι μοναδική. Ο συνδυασμός της ιστορίας, της φύσης και της θάλασσας καθιστά την Κουκουμίτσα ένα από τα πιο αγαπημένα μέρη για βόλτα και φωτογράφιση.

Η Κουκουμίτσα δεν είναι απλώς ένα μικρό νησάκι, είναι το στολίδι της Βόνιτσας, ένας τόπος που ενώνει τη φύση με την παράδοση και προσφέρει στιγμές χαλάρωσης σε κάθε επισκέπτη.

