Μια νύχτα με τους ήρωες του ΕΚΑΒ – Η δολοφονία, τα ουρλιαχτά και τα… παράνομα ζευγάρια | του Φροίξου Δρακοντίδη

Η εκπομπή ΘΕΜΑ UNCUT με τον Φρίξο Δρακοντίδη ξενύχτησε μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, εκείνους που, όταν όλα γύρω παγώνουν, τρέχουν πρώτοι προς τον κίνδυνο. Καλύψαμε ολόκληρη τη βάρδια τους, από τη στιγμή που άναψαν οι μηχανές στα ασθενοφόρα μέχρι τις τελευταίες κλήσεις λίγο πριν ξημερώσει.

Η κάμερα κατέγραψε την αγωνία, τον ρυθμό, την πίεση και κυρίως την απόλυτη αφοσίωση με την οποία μάχονται για να φτάσουν έγκαιρα στο σημείο όπου κάποιος τους χρειάζεται. Σε ένα μόνο βράδυ, το συνεργείο μας βρέθηκε δίπλα τους σε τροχαίο στη παραλιακή με ανατροπή και τραυματία έναν 19χρονο οδηγό, στο περιστατικό με την πτώση γυναίκας από σκάλες και παρακολούθησε τη μεταφορά βρέφους με υποθερμία στο νοσοκομείο ενώ οι διασώστες μάς εξηγούσαν βήμα–βήμα πώς λαμβάνουν αποφάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα.

Πέρα όμως από τα περιστατικά, αυτό που μένει χαραγμένο είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Οι ήρωες πίσω από τις στολές. Μας άνοιξαν την ψυχή τους και μας διηγήθηκαν απίστευτες ιστορίες από τη δουλειά τους, ιστορίες για γερά νεύρα.

Στιγμές όπου κλήθηκαν να σώσουν ζωές κόντρα στο χρόνο, αλλά και εκείνες που τους σημάδεψαν για πάντα. Είδαμε από κοντά τι σημαίνει να υπηρετείς στο ΕΚΑΒ: το βάρος της ευθύνης, την αδρεναλίνη, την εξουθένωση, μα πάνω απ’ όλα την αίσθηση καθήκοντος. Στο νέο επεισόδιο του ΘΕΜΑ UNCUT, φωτίζουμε τον κόσμο των ανθρώπων που, κάθε νύχτα, κρατούν όρθιο το σύστημα επείγουσας βοήθειας. Μια σκληρή, αληθινή, καθημερινή μάχη που αξίζει να τη δούμε όπως πραγματικά είναι.