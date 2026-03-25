Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 | +Video

Με λαμπρότητα και ισχυρό συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, στο πλαίσιο των εορτασμών της 25η Μαρτίου 2026, τιμώντας την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης.

Από νωρίς το πρωί, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας, κατακλύζοντας την Πλατεία Συντάγματος και τους γύρω δρόμους, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το κορυφαίο γεγονός της ημέρας. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, η παρέλαση ξεκίνησε στις 11:00, ακολουθώντας το καθιερωμένο τελετουργικό.

Την παράσταση έκλεψαν τα πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, με άψογο συγχρονισμό και υψηλό ηθικό, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή των μηχανοκίνητων μονάδων με σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό. Στον ουρανό της Αθήνας, μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν διελεύσεις ακριβείας, προκαλώντας ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από το κοινό.

Η ημέρα ξεκίνησε με την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη και τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό έδωσαν από νωρίς τον εορταστικό τόνο.

Η φετινή παρέλαση ανέδειξε όχι μόνο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τη διαχρονική αξία της εθνικής ενότητας. Σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων, το μήνυμα ήταν σαφές: ιστορική μνήμη, ισχύς και συνέχεια.

Η 25η Μαρτίου παραμένει μια ημέρα διπλής σημασίας για τον ελληνισμό – εθνικής υπερηφάνειας και θρησκευτικής πίστης – με την Αθήνα να βρίσκεται, για ακόμη μια χρονιά, στο επίκεντρο των εορτασμών.