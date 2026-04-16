CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
FOCUSΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κνωσός: Η αρχαία πόλη «ζωντανεύει» με AI – Εντυπωσιακή αναπαράσταση

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ένα εντυπωσιακό βίντεο αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να «ζωντανέψει» την Κνωσό, προσφέροντας ένα ταξίδι πίσω στο 1700 π.Χ., στην εποχή ακμής του Μινωικού πολιτισμού.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ψηφιακή αναπαράσταση παρουσιάζει το ανάκτορο όπως εκτιμάται ότι ήταν, αποκαλύπτοντας την αρχιτεκτονική και την οργάνωση ενός από τα σημαντικότερα κέντρα της αρχαιότητας.

Σύμφωνα με το βίντεο, το Ανάκτορο της Κνωσού αποτελούσε ένα εκτεταμένο συγκρότημα με περισσότερα από 1.000 δωμάτια, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ανάπτυξης της εποχής.

SUNSTOP

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ύπαρξη προηγμένου υδραυλικού συστήματος, το οποίο εμφανίστηκε σε άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς αρκετούς αιώνες αργότερα.

Η αναπαράσταση δίνει έμφαση και στην κοινωνική δομή του Μινωικού πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε συγκεντρωτική εξουσία βασιλιάδων, όπως σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς.

Το βίντεο αναφέρεται και στα γεγονότα που οδήγησαν στην παρακμή του πολιτισμού, συνδέοντάς την με μια ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη, αλλά και με επιδρομές από πολεμιστές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, επιχειρεί να συνδέσει την πτώση της Κνωσού με τη γέννηση γνωστών μύθων, όπως εκείνων του Λαβύρινθου και του Μινώταυρου, που εξακολουθούν να αποτελούν βασικό στοιχείο της ελληνικής μυθολογίας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom

Newsroom

Back to top button