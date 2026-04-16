Κνωσός: Η αρχαία πόλη «ζωντανεύει» με AI – Εντυπωσιακή αναπαράσταση

Ένα εντυπωσιακό βίντεο αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να «ζωντανέψει» την Κνωσό, προσφέροντας ένα ταξίδι πίσω στο 1700 π.Χ., στην εποχή ακμής του Μινωικού πολιτισμού.

Η ψηφιακή αναπαράσταση παρουσιάζει το ανάκτορο όπως εκτιμάται ότι ήταν, αποκαλύπτοντας την αρχιτεκτονική και την οργάνωση ενός από τα σημαντικότερα κέντρα της αρχαιότητας.

Σύμφωνα με το βίντεο, το Ανάκτορο της Κνωσού αποτελούσε ένα εκτεταμένο συγκρότημα με περισσότερα από 1.000 δωμάτια, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ανάπτυξης της εποχής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ύπαρξη προηγμένου υδραυλικού συστήματος, το οποίο εμφανίστηκε σε άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς αρκετούς αιώνες αργότερα.

Η αναπαράσταση δίνει έμφαση και στην κοινωνική δομή του Μινωικού πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε συγκεντρωτική εξουσία βασιλιάδων, όπως σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς.

Το βίντεο αναφέρεται και στα γεγονότα που οδήγησαν στην παρακμή του πολιτισμού, συνδέοντάς την με μια ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη, αλλά και με επιδρομές από πολεμιστές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, επιχειρεί να συνδέσει την πτώση της Κνωσού με τη γέννηση γνωστών μύθων, όπως εκείνων του Λαβύρινθου και του Μινώταυρου, που εξακολουθούν να αποτελούν βασικό στοιχείο της ελληνικής μυθολογίας.