CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
FOCUS

Καταρράκτες της Πέτρας: Ένας «κρυμμένος θησαυρός» της Βοιωτίας

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Στη σκιά του Ελικώνα και σε μικρή απόσταση από την Αλίαρτο, βρίσκεται το χωριό Πέτρα Βοιωτίας, που κρύβει μέσα του έναν λιγότερο γνωστό αλλά εντυπωσιακό φυσικό προορισμό, τους Καταρράκτες της Πέτρας.

Αν και δεν είναι τόσο διάσημοι όσο άλλοι καταρράκτες στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν αυτό το ειδυλλιακό τοπίο.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο καταρράκτης εκτιμάται ότι έχει ύψος άνω των 25 μέτρων. Παρόλο που η πρώτη εντύπωση μπορεί να είναι ότι πρόκειται για «σύμπλεγμα καταρρακτών», στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν βασικό καταρράκτη, του οποίου τα νερά στο τέλος σχηματίζουν μικρότερα παρακλάδια.

Το νερό πέφτει από την πλαγιά, δημιουργώντας εντυπωσιακή εικόνα καθώς σπάει και σχηματίζει καταρράκτες στο κατώτερο της κοίτης. Ο περιβάλλων χώρος είναι πολύ πράσινος με δέντρα, βλάστηση και πέτρες, δημιουργώντας ένα ήρεμο και δροσερό περιβάλλον — ιδανικό για περίπατο και επαφή με τη φύση. Υπάρχουν ξύλινα τραπεζάκια για πικνίκ γύρω από το σημείο.

NOVA

Οι καταρράκτες βρίσκονται μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Πέτρα, στον Δήμο Αλιάρτου. Από την Αλίαρτο, ακολουθείται αγροτικός δρόμος περίπου 2 χιλιόμετρα με πινακίδες που οδηγούν προς το σημείο στάθμευσης. Από το χώρο στάθμευσης ξεκινά μονοπάτι που σε περίπου 10 λεπτά περπάτημα οδηγεί στους καταρράκτες. Η διαδρομή θεωρείται σχετικά εύκολη και φιλική για τους επισκέπτες, χωρίς μεγάλες υψομετρικές απαιτήσεις.

Η άνοιξη, ειδικά μετά από βροχοπτώσεις ή λιώσιμο χιονιού, είναι ιδανική περίοδος για να δεις τον καταρράκτη με πλούσια ροή. Ο Δήμος και η τοπική κοινότητα προωθούν τις καταρράκτες ως τουριστικό αξιοθέατο, με στόχο την ανάπτυξη υποδομών αλλά και την προστασία του φυσικού τοπίου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ανοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο

07/10/2025

Το καταφύγιο που προορίζεται για τον Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου!

06/10/2025

Μάθε να ενημερώνεσαι αξιόπιστα, να απολαμβάνεις αθλητικό περιεχόμενο και να προστατεύεις την οθόνη: γονικός έλεγχος, ιδιωτικότητα, ψηφιακή ευεξία

29/09/2025

Το Γεφύρι της Κόνιτσας: Ένα αριστούργημα της ηπειρώτικης λιθοδομίας | +Video

29/09/2025

Βουθρωτό: Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελληνιστικής περιόδου | +Video

23/09/2025

Ασκαμιά Σιθωνίας: Ένα κρυφό διαμάντι ανάμεσα σε πεύκα και κόκκινους βράχους | +Video

18/09/2025

Νησάκι Κουκουμίτσα: Το σμαράγδι της Βόνιτσας | +Video

08/09/2025

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας | +Video

02/09/2025

Πόρτο Κουφό: Ο κρυμμένος παράδεισος της Σιθωνίας | +Video

25/08/2025

Οι ιαματικές πηγές του Κόκκινου Νερού Λάρισας | +Video

20/08/2025
Back to top button