Καταρράκτες της Πέτρας: Ένας «κρυμμένος θησαυρός» της Βοιωτίας

Στη σκιά του Ελικώνα και σε μικρή απόσταση από την Αλίαρτο, βρίσκεται το χωριό Πέτρα Βοιωτίας, που κρύβει μέσα του έναν λιγότερο γνωστό αλλά εντυπωσιακό φυσικό προορισμό, τους Καταρράκτες της Πέτρας.

Αν και δεν είναι τόσο διάσημοι όσο άλλοι καταρράκτες στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν αυτό το ειδυλλιακό τοπίο.

Ο καταρράκτης εκτιμάται ότι έχει ύψος άνω των 25 μέτρων. Παρόλο που η πρώτη εντύπωση μπορεί να είναι ότι πρόκειται για «σύμπλεγμα καταρρακτών», στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν βασικό καταρράκτη, του οποίου τα νερά στο τέλος σχηματίζουν μικρότερα παρακλάδια.

Το νερό πέφτει από την πλαγιά, δημιουργώντας εντυπωσιακή εικόνα καθώς σπάει και σχηματίζει καταρράκτες στο κατώτερο της κοίτης. Ο περιβάλλων χώρος είναι πολύ πράσινος με δέντρα, βλάστηση και πέτρες, δημιουργώντας ένα ήρεμο και δροσερό περιβάλλον — ιδανικό για περίπατο και επαφή με τη φύση. Υπάρχουν ξύλινα τραπεζάκια για πικνίκ γύρω από το σημείο.

Οι καταρράκτες βρίσκονται μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Πέτρα, στον Δήμο Αλιάρτου. Από την Αλίαρτο, ακολουθείται αγροτικός δρόμος περίπου 2 χιλιόμετρα με πινακίδες που οδηγούν προς το σημείο στάθμευσης. Από το χώρο στάθμευσης ξεκινά μονοπάτι που σε περίπου 10 λεπτά περπάτημα οδηγεί στους καταρράκτες. Η διαδρομή θεωρείται σχετικά εύκολη και φιλική για τους επισκέπτες, χωρίς μεγάλες υψομετρικές απαιτήσεις.

Η άνοιξη, ειδικά μετά από βροχοπτώσεις ή λιώσιμο χιονιού, είναι ιδανική περίοδος για να δεις τον καταρράκτη με πλούσια ροή. Ο Δήμος και η τοπική κοινότητα προωθούν τις καταρράκτες ως τουριστικό αξιοθέατο, με στόχο την ανάπτυξη υποδομών αλλά και την προστασία του φυσικού τοπίου.