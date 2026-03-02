CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
FOCUS

Ittoqqortoormiit: Ένα από τα πιο απομακρυσμένα μέρη στη Γη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Palermo TECH HUB
Cosmos

Το Ittoqqortoormiit, είναι ένας από τους πιο απομονωμένους κατοικημένους οικισμούς στον πλανήτη. Βρίσκεται στη βορειοανατολική Γροιλανδία, πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, σε γεωγραφικό πλάτος 70°Β, και απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη πόλη.

Ο πληθυσμός του δεν ξεπερνά τους 370 κατοίκους, οι οποίοι ζουν κυριολεκτικά περικυκλωμένοι από ακραία φύση: στα βόρεια απλώνεται το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο του κόσμου και στα νότια το μεγαλύτερο σύστημα φιόρδ παγκοσμίως.

ΧΡΥΣΟΣ

Δεν υπάρχουν δρόμοι που να οδηγούν εκεί στο Ittoqqortoormiit. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με ελικόπτερο, πλοίο (το καλοκαίρι), χιονοκίνητο όχημα ή μέσω δύο εβδομαδιαίων πτήσεων προς ένα μικρό αεροδρόμιο που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα μακριά.

Για εννέα μήνες τον χρόνο, η θάλασσα παγώνει και ο οικισμός αποκλείεται από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο θαλάσσιος πάγος, ωστόσο, λειτουργεί και ως «δρόμος» για τους κατοίκους, που μετακινούνται με έλκηθρα σκύλων για κυνήγι.

NOVA

Οι θερμοκρασίες τον χειμώνα μπορούν να πέσουν στους -40°C, με ισχυρούς ανέμους και χιονοθύελλες που μειώνουν δραματικά την ορατότητα. Οι υποδομές είναι περιορισμένες και οι συνθήκες διαβίωσης σκληρές. Τα σπίτια είναι μικρά και βαμμένα με έντονα χρώματα, ξεχωρίζοντας μέσα στο λευκό τοπίο.

Υπάρχουν ελάχιστες βασικές υπηρεσίες: ένα μικρό σούπερ μάρκετ που τροφοδοτείται με πλοίο δύο φορές τον χρόνο, ένας αστυνομικός σταθμός, μια εκκλησία και ένας ξενώνας. Το κόστος ζωής είναι υψηλό, ενώ οι ευκαιρίες εργασίας περιορισμένες.

Η κοινότητα ιδρύθηκε πριν από περίπου 100 χρόνια και βασίζεται παραδοσιακά στο κυνήγι. Πολικές αρκούδες και θαλασσοπούλια αποτελούν μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της καθημερινότητας.

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη την περιοχή: ο πάγος σχηματίζεται αργότερα και λιώνει νωρίτερα, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και το κυνήγι. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός μειώνεται, καθώς οι νεότεροι μετακινούνται σε πόλεις για σπουδές και διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές.

Το Ittoqqortoormiit βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο τόσο της κλιματικής κρίσης όσο και γεωπολιτικών συζητήσεων γύρω από τη Γροιλανδία. Παρά τις δυσκολίες, οι κάτοικοι συνεχίζουν να διατηρούν έναν τρόπο ζωής βαθιά συνδεδεμένο με τη φύση, σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα και ακραία περιβάλλοντα της Γης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Με πληροφορίες από BBC
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας: Το μπαλκόνι του Καρπενησίου | +Video

1 Μαρτίου 2026

Παγωμένο όνειρο στο Βελούχι: Η μαγεία της Δρακόλιμνης | +Video

21 Φεβρουαρίου 2026

Εντυπωσιακό σόου στο gala της κινεζικής Πρωτοχρονιάς, ανθρωποειδή ρομπότ χορεύουν | +Video

18 Φεβρουαρίου 2026

Η εκκλησία με τα δέντρα στη στέγη: Το πιο σπάνιο Θρησκευτικό Θαύμα | +Video

15 Φεβρουαρίου 2026

Μπάνσκο: Εκεί που το βουνό συναντά την παράδοση | +Video

7 Φεβρουαρίου 2026

Νυμφαίο: Το πετρόχτιστο ονειρό διαμάντι της Φλώρινας | +Video

29 Ιανουαρίου 2026

Ένα ταξίδι στην Ελλάδα σε 150 δευτερόλεπτα | +Video

23 Ιανουαρίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Δες LIVE που φτάνει το αστικό λεωφορείο – Τα δρομολόγια

14 Ιανουαρίου 2026

Η Ελλάδα σε Στιγμές: Δύο λεπτά αρκούν για να ξεκινήσει το ταξίδι | +Video

13 Ιανουαρίου 2026

Spirit Island: Οι λόγοι δεν μπορεί κανείς να επισκεφθεί το ιερό νησί του Καναδά

9 Ιανουαρίου 2026
Back to top button