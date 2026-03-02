Ittoqqortoormiit: Ένα από τα πιο απομακρυσμένα μέρη στη Γη

Το Ittoqqortoormiit, είναι ένας από τους πιο απομονωμένους κατοικημένους οικισμούς στον πλανήτη. Βρίσκεται στη βορειοανατολική Γροιλανδία, πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, σε γεωγραφικό πλάτος 70°Β, και απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη πόλη.

Ο πληθυσμός του δεν ξεπερνά τους 370 κατοίκους, οι οποίοι ζουν κυριολεκτικά περικυκλωμένοι από ακραία φύση: στα βόρεια απλώνεται το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο του κόσμου και στα νότια το μεγαλύτερο σύστημα φιόρδ παγκοσμίως.

Δεν υπάρχουν δρόμοι που να οδηγούν εκεί στο Ittoqqortoormiit. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με ελικόπτερο, πλοίο (το καλοκαίρι), χιονοκίνητο όχημα ή μέσω δύο εβδομαδιαίων πτήσεων προς ένα μικρό αεροδρόμιο που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα μακριά.

Για εννέα μήνες τον χρόνο, η θάλασσα παγώνει και ο οικισμός αποκλείεται από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο θαλάσσιος πάγος, ωστόσο, λειτουργεί και ως «δρόμος» για τους κατοίκους, που μετακινούνται με έλκηθρα σκύλων για κυνήγι.

Οι θερμοκρασίες τον χειμώνα μπορούν να πέσουν στους -40°C, με ισχυρούς ανέμους και χιονοθύελλες που μειώνουν δραματικά την ορατότητα. Οι υποδομές είναι περιορισμένες και οι συνθήκες διαβίωσης σκληρές. Τα σπίτια είναι μικρά και βαμμένα με έντονα χρώματα, ξεχωρίζοντας μέσα στο λευκό τοπίο.

Υπάρχουν ελάχιστες βασικές υπηρεσίες: ένα μικρό σούπερ μάρκετ που τροφοδοτείται με πλοίο δύο φορές τον χρόνο, ένας αστυνομικός σταθμός, μια εκκλησία και ένας ξενώνας. Το κόστος ζωής είναι υψηλό, ενώ οι ευκαιρίες εργασίας περιορισμένες.

Η κοινότητα ιδρύθηκε πριν από περίπου 100 χρόνια και βασίζεται παραδοσιακά στο κυνήγι. Πολικές αρκούδες και θαλασσοπούλια αποτελούν μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της καθημερινότητας.

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη την περιοχή: ο πάγος σχηματίζεται αργότερα και λιώνει νωρίτερα, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και το κυνήγι. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός μειώνεται, καθώς οι νεότεροι μετακινούνται σε πόλεις για σπουδές και διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές.

Το Ittoqqortoormiit βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο τόσο της κλιματικής κρίσης όσο και γεωπολιτικών συζητήσεων γύρω από τη Γροιλανδία. Παρά τις δυσκολίες, οι κάτοικοι συνεχίζουν να διατηρούν έναν τρόπο ζωής βαθιά συνδεδεμένο με τη φύση, σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα και ακραία περιβάλλοντα της Γης.