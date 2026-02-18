CAFE MELI
Εντυπωσιακό σόου στο gala της κινεζικής Πρωτοχρονιάς, ανθρωποειδή ρομπότ χορεύουν | +Video

18/02/2026
Tη ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας στον τομέα της ρομποτικής αποτύπωσαν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του CCTV Spring Festival Gala, που παραδοσιακά συνοδεύει τους εορτασμούς για την κινεζική πρωτοχρονιά.

Τέσσερις νεοφυείς εταιρείες ρομποτικής – Unitree Robotics, Galbot, Noetix και MagicLab – παρουσίασαν τα ανθρωποειδή ρομπότ τους στο γκαλά, ένα τηλεοπτικό γεγονός με τεράστια απήχηση, που συχνά συγκρίνεται με το Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα πρώτα σκετς κυριάρχησαν τα ρομπότ, με πιο εντυπωσιακή μια μεγάλη επίδειξη πολεμικών τεχνών. Περισσότερα από δώδεκα ρομπότ της Unitree εκτέλεσαν συντονισμένες σκηνές «μάχης» με σπαθιά και κοντάρια.

Στην εκπομπή εμφανίστηκε επίσης το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Doubao της ByteDance, ενώ ρομπότ της Noetix και της MagicLab συμμετείχαν σε κωμικά σκετς και χορογραφίες μαζί με ανθρώπους.

Ο ιδρυτής της Unitree συναντήθηκε αργότερα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε τεχνολογικό συμπόσιο υψηλού επιπέδου. Τον τελευταίο χρόνο, ο Κινέζος πρόεδρος έχει συναντηθεί με αρκετούς ιδρυτές εταιρειών ρομποτικής, γεγονός που δείχνει τη σημασία που αποδίδει η ηγεσία στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι πωλήσεις ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα θα ξεπεράσουν τις 28.000 φέτος. Ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει ότι αναμένει έντονο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες, τονίζοντας ότι η Κίνα δεν πρέπει να υποτιμάται στον τομέα της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

