Δισπηλιό Καστοριάς: Το προϊστορικό χωριό των 7.500 ετών που κρύβει ένα άλυτο μυστήριο | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026
Στις όχθες της λίμνης Ορεστιάδας, κοντά στην Καστοριά, κρύβεται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προϊστορικούς οικισμούς της Ευρώπης: το Δισπηλιό. Ένας οικισμός ηλικίας χιλιάδων ετών που συνεχίζει να αποκαλύπτει μυστικά για την καθημερινότητα των πρώτων ανθρώπινων κοινοτήτων στα Βαλκάνια.

Πρόκειται για έναν λιμναίο οικισμό της Νεολιθικής εποχής, που χρονολογείται περίπου στο 5600 π.Χ., δηλαδή πριν από σχεδόν 7.500 χρόνια. Οι κάτοικοί του είχαν δημιουργήσει σπίτια πάνω σε πασσάλους μέσα στο νερό, σχηματίζοντας μια οργανωμένη κοινότητα με δρόμους, πλατφόρμες και χώρους καθημερινής ζωής.

Ένα «χωριό» μέσα στη λίμνη

Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι του Δισπηλιού είχαν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Τα σπίτια τους ήταν κατασκευασμένα από ξύλο και πηλό και στηρίζονταν πάνω σε πασσάλους, ώστε να προστατεύονται από την υγρασία της λίμνης.

Στον οικισμό έχουν βρεθεί: Εργαλεία από πέτρα και οστό, κεραμικά αγγεία, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, σπόροι και υπολείμματα τροφών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι κάτοικοι ασχολούνταν με γεωργία, κτηνοτροφία, ψάρεμα και υφαντική, ενώ είχαν αναπτύξει και κοινωνικές δομές που θυμίζουν μικρή οργανωμένη κοινότητα.

Η περίφημη «πινακίδα του Δισπηλιού»

Ένα από τα πιο μυστηριώδη ευρήματα είναι η πινακίδα του Δισπηλιού, ένα ξύλινο αντικείμενο με χαραγμένα σύμβολα. Η πινακίδα ανακαλύφθηκε το 1993 και πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελεί μια από τις αρχαιότερες μορφές γραφής στην Ευρώπη.

Αν και τα σύμβολα δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφηθεί, η χρονολόγηση δείχνει ότι δημιουργήθηκαν περίπου το 5200 π.Χ. — πολύ πριν από γνωστά συστήματα γραφής της Μεσοποταμίας.

Αυτό το εύρημα έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα, καθώς ίσως αλλάξει όσα γνωρίζουμε για την εξέλιξη της επικοινωνίας και της γραφής.

Ένα «παράθυρο» στη ζωή πριν από 7.000 χρόνια

Το Δισπηλιό δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος. Είναι ένα παράθυρο στον τρόπο ζωής των πρώτων γεωργικών κοινωνιών της Ευρώπης.

Σήμερα λειτουργεί και υπαίθριο μουσείο, όπου έχουν ανακατασκευαστεί καλύβες και εγκαταστάσεις του οικισμού. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν πώς ζούσαν οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής, πώς μαγείρευαν, πώς κατασκεύαζαν εργαλεία και πώς οργανωνόταν η κοινότητά τους.

Το Δισπηλιό αποδεικνύει ότι η περιοχή της Μακεδονίας ήταν ένα σημαντικό κέντρο πολιτισμού ήδη από την προϊστορική εποχή.

