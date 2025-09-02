CAFE MELI
Γρηγόρης

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας | +Video

Μια απέραντη, ενιαία αμμουδιά, κρυστάλλινα νερά, αμμοθίνες και ηλιοβασιλέματα που γεμίζουν με ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις τον ορίζοντα. Εικόνες της γεναιόδωρης δόσης αυθεντικού καλοκαιριού που προσφέρει ο Αγιαννάκης, αυτός ο μικρός οικισμός που αν τον αναζητήσεις στον χάρτη, είναι μια μικρή κουκίδα, λίγο έξω από την Κυπαρισσία, αλλά χωράει το καλοκαίρι ολόκληρο.

Η αχανής αμμουδιά με τη χοντρή άμμο, που έχει μήκος 55 χλμ. και ξεκινά βόρεια του Καλού Νερού Μεσσηνίας για να φτάσει μέχρι το Κατάκολο Ηλείας βρίσκει την καλύτερη έκφρασή της εδώ. Χωρίς καμία ξαπλώστρα, παρθένα και προστατευόμενη από το δίκτυο Natura, φιλοξενεί τις χελώνες Caretta Caretta, τα χνάρια των οποίων βλέπεις πάνω στην άμμο, αφού φτάνουν εδώ για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Η Μεσσηνία είναι γνωστή για τις ατελείωτες ακτές της, τα καταγάλανα νερά και την πλούσια φυσική της ομορφιά. Ανάμεσα στις πολλές επιλογές που προσφέρει η περιοχή, η παραλία Αιγιαννάκη ξεχωρίζει ως ένας μικρός, ήσυχος και ειδυλλιακός προορισμός λίγα χιλιόμετρα νότια της Κυπαρισσίας.

Η παραλία βρίσκεται κοντά στο χωριό Αγιαννάκη (εξού και το όνομα), περίπου 10 χλμ. από την πόλη της Κυπαρισσίας. Απλώνεται κατά μήκος του Κυπαρισσιακού Κόλπου, μιας περιοχής που συνδυάζει πλούσια βλάστηση με τη γαλήνη της θάλασσας του Ιονίου.

Ο Αιγιαννάκης είναι μια αμμώδης παραλία με χρυσαφένια ψιλή άμμο και κρυστάλλινα, ρηχά νερά, ιδανικά για οικογένειες με παιδιά. Η ακτή περιβάλλεται από καταπράσινα πεύκα που φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, δημιουργώντας φυσική σκιά και μια εικόνα που θυμίζει εξωτικό τοπίο.

Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος είναι περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, καθώς αποτελεί σημαντικό τόπο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta. Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, επισκέπτες μπορεί να δουν σημάδια προστατευμένων φωλιών στην άμμο, γεγονός που κάνει την παραλία ακόμα πιο ξεχωριστή.

Συνοψίζοντας, η παραλία Αιγιαννάκη Κυπαρισσίας είναι ένας αυθεντικός μεσσηνιακός προορισμός, που συνδυάζει τη γαλήνη της φύσης με την ομορφιά της θάλασσας, προσφέροντας στον επισκέπτη μια αξέχαστη εμπειρία.

