Ασκαμιά Σιθωνίας: Ένα κρυφό διαμάντι ανάμεσα σε πεύκα και κόκκινους βράχους | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 18/09/2025
Στη διαδρομή από τη Μεταμόρφωση προς τη Νικήτη, λίγο πιο έξω από τον κεντρικό δρόμο, κρύβεται μια από τις πιο ξεχωριστές παραλίες της Σιθωνίας: η Ασκαμιά ή Ασκαμνιά. Πρόκειται για έναν τόπο που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά των καταπράσινων πευκοδάσων με τους εντυπωσιακούς κόκκινους βράχους και τα γαλαζοπράσινα νερά του Τορωναίου κόλπου.

Η παραλία ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο τοπίο της. Από τη μία πλευρά, τα πεύκα κατηφορίζουν σχεδόν μέχρι την άμμο, προσφέροντας φυσική σκιά και δροσιά ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Από την άλλη, οι κόκκινοι βράχοι σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό φόντο που δίνει χρώμα και χαρακτήρα στον χώρο.

Η άμμος είναι χρυσή με μικρά βότσαλα σε ορισμένα σημεία, ενώ τα νερά είναι καθαρά και ρηχά, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για όσους θέλουν να απολαύσουν μια ήρεμη βουτιά. Καθώς ο ήλιος δύει, το τοπίο μεταμορφώνεται: οι κόκκινες πλαγιές φωτίζονται από τα ζεστά χρώματα του δειλινού, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα.

Η Ασκαμιά δεν είναι οργανωμένη παραλία, κάτι που την καθιστά ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ηρεμία και επαφή με τη φύση. Η πρόσβαση είναι εύκολη από τον κεντρικό δρόμο, ενώ υπάρχει αρκετός χώρος για να απλώσει κανείς πετσέτα ή να στήσει μια ομπρέλα. Γι’ αυτό, καλό είναι να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα.

Ένας αυθεντικός προορισμός της Χαλκιδικής

Η παραλία Ασκαμιά δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό, πράγμα που της χαρίζει έναν αυθεντικό χαρακτήρα. Είναι ο τέλειος προορισμός για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την πολυκοσμία και να απολαύσουν τη Χαλκιδική με πιο χαλαρό ρυθμό.

Αν βρεθείτε στη Σιθωνία, κάντε μια στάση στην Ασκαμιά. Θα απολαύσετε ένα τοπίο που ισορροπεί ανάμεσα στη γαλήνη της θάλασσας, τη δροσιά των πεύκων και την επιβλητική ομορφιά των κόκκινων βράχων – μια εικόνα που μένει αξέχαστη.

