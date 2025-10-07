Ανοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο

Αν η σχέση μας με την Κίνα παραμένει στο επίπεδο της καρτ-ποστάλ από τσάι και Σινικό Τείχος με ολίγη μοντερνιτέ από Temu, τότε έχετε χάσει τον παλμό το πιο μεγάλου κοινωνικο-οικονομικού πειράματος που βρίσκεται εν εξελίξει, και -όπως όλα δείχνουν- θα αλλάξει μια για πάντα την αφήγηση του πλανήτη. Ένας ιδιότυπος σοσιαλ-καπιταλισμός (για να θυμηθούμε τον πάντα επίκαιρο Καστοριάδη), με πολλές ανατολίτικες ιστορικές ιδιαιτερότητες και ένα ακλόνητο καθεστώς που αλλάζει κατά το δοκούν τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η Κίνα αλλάζει

Και μαζί της έχει αλλάξει σε ένα τρελό fast-forward και η κοινωνία της χώρας. Ξεχάστε τον σκυμμένο αγρότη του Μάο ή τον βιομηχανικό εργάτη στις βρώμικες γραμμές παραγωγής και ανθρώπινης εξόντωσης. Η νέα μεσαία τάξη της Κίνας -μια γενιά που γεννήθηκε μέσα στην οικονομική άνθιση και ενηλικιώθηκε με το smartphone στο χέρι- δεν περιορίζεται πλέον σε βασικές ανάγκες. Έχει χρήμα, αυτοπεποίθηση και μια ακόρεστη διάθεση για εμπειρίες. Οι νέοι αστοί της Σαγκάης, της Σενζέν ή του Πεκίνου ξοδεύουν περισσότερο για ταξίδια, μόδα και fine dining παρά για αποταμίευση. Θέλουν τον κόσμο και τον θέλουν… χθες. Το νέο κινεζικό όνειρο δεν είναι απλώς να αποκτήσεις πλούτο. Είναι να τον ζήσεις με στυλ, με εμπειρίες, με την αίσθηση ότι ανήκεις σε μια γενιά που ξαναγράφει τους κανόνες της αστικής ζωής.

Σε αυτό το αχόρταγο κυνήγι της εμπειρίας οι Κινέζοι δεν σταματούν μπροστά σε τίποτα. Με μία «βουλιμική» διάθεση και σε χρόνους ρεκόρ, κατασκευάζουν mega-projects τα οποία ο υπόλοιπος πλανήτης βλέπει από απόσταση και με δέος. Και δεν σταματούν πουθενά, έχοντας πλέον εδραιωμένη την πεποίθηση, ιδίως οι νέοι, ότι το μέλλον του πλανήτη είναι κάτι από «Τίγρης και Δράκος» και μεταμοντέρνα qipaos σε remix με hyper-malls και ρομποτικά fiction. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται να προστεθεί μία ακόμα ασύλληπτη κατασκευή, το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο indoor ski resort. Μία κατασκευή που στην Δύση μοιάζει αδιανόητη στα μεγέθη και το κόστος της, η οποία -κάτι απόλυτα φυσιολογικό πλέον- ξεπέρασε την αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη εγκατάσταση, η οποία βρισκόταν και αυτή -που αλλού;- στην Κίνα.

Η κύρια πίστα σκι έχει μήκος 441 μ. και η θερμοκρασία διατηρείται στους -6°C. Photo: www.hyperair.com

Photo: www.klook.com

To Qianhai Huafa Snow World

To indoor ski resort άνοιξε τις πύλες του στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στη Σενζέν. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό συγκρότημα, το οποίο καταλαμβάνει στο σύνολό του 131 στρέμματα, με το εσωτερικό χιονοδρομικό κέντρο να καλύπτει 100.000 τ.μ. Η κύρια πίστα σκι έχει μήκος 441 μέτρα και κατακόρυφο ύψος 83 μέτρα, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται στους -6°C καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία σκι σε μια περιοχή με καλοκαιρινές θερμοκρασίες που φτάνουν τους 31°C, που συνδυάζονται με απίστευτα ποσοστά υγρασίας.

Η αρχιτεκτονική του συγκροτήματος, σχεδιασμένη από την εταιρεία 10 Design, χαρακτηρίζεται από δυναμικές καμπύλες και σύγχρονη αισθητική, ενσωματώνοντας στοιχεία που παραπέμπουν σε φυσικά τοπία και θαλάσσια στοιχεία. Η δομή υποστηρίζεται από κενές κολώνες, ενώ οι τρισδιάστατοι θόλοι που υποστηρίζουν την κάτω πλευρά της πλαγιάς παραμένουν εκτεθειμένοι, προσδίδοντας δραματικότητα στον χώρο ύψους 60 μέτρων από κάτω. Το κόστος κατασκευής του υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ (αν και αυτά τα νούμερα δεν επιβεβαιώνονται από τα επίσημα κυβερνητικά κλιμάκια της Κίνας) και υπολογίζεται ότι θα προσελκύει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο.

To Qianhai Huafa Snow World περιλαμβάνει ακόμα, θεματικά ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και άλλες ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις,

Όσο για το κόστος μιας ολοήμερης επίσκεψης διαμορφώνεται από τα περίπου 70 ευρώ για τις καθημερινές έως τα 120 ευρώ για τα Σαββατοκύριακα, χρήματα υπερβολικά για τον μέσο Κινέζο, όχι όμως και για μία ταχέως αναπτυσσόμενη μεσο-υψηλή τάξη, που ορίζει πλέον τις τύχες της χώρας (και του πλανήτη σε μεγάλο βαθμό).

Εκτός από τις πίστες σκι, το Qianhai Huafa Snow World περιλαμβάνει θεματικά ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και άλλες ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό για επισκέπτες όλων των ηλικιών. Ανάμεσα στις καινοτόμες προσφορές είναι ο πρώτος εσωτερικός παγωμένος καταρράκτης ύψους 33 μέτρων καθώς και μια εσωτερική πισίνα κυμάτων για σέρφινγκ. Επιπλέον, το συγκρότημα διαθέτει ηλιακά πάνελ και συστήματα ανακύκλωσης νερού για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, ενώ η αρχιτεκτονική του εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

Το συγκρότημα βρίσκεται στην περιοχή Qianhai Bay της Σενζέν, κοντά στο Shenzhen World Exhibition and Convention Center. Η τοποθεσία αυτή το καθιστά εύκολα προσβάσιμο από το Χονγκ Κονγκ, με τη χρήση του bullet-train που συνδέει τις δύο πόλεις, καθιστώντας το συγκρότημα ελκυστικό προορισμό για διεθνείς επισκέπτες.

Όμως όπως όλα τα πράγματα στην Κίνα, τα πάντα είναι εφήμερα. Η παγκόσμια κυριαρχία του Huafa θα διαρκέσει μέχρι το 2029, όταν ολοκληρωθεί η Phase II του Taicang Alps Resort, κοντά στη Σαγκάη, με συνολική έκταση 190.000 τετραγωνικών μέτρων και την υπόσχεση της μεγαλύτερης διαδρομής στον κόσμο που θα φθάνει τα 650 μέτρα. Ωστόσο, η ζήτηση για indoor ski centers στην Κίνα είναι ήδη τεράστια: 66 εγκαταστάσεις λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον κόσμο, καθώς η δημοτικότητα του χειμερινού σκι εκτοξεύθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2022. Αν και η χώρα διαθέτει εκατομμύρια αρχάριους σκιέρ, πολλοί δεν επιστρέφουν δεύτερη φορά στις φυσικές πίστες, γεγονός που καθιστά τα κλειστά κέντρα ιδανικά για αρχική εξοικείωση.

Η πρόταση είναι σαφής: για τους Κινέζους αστούς, η γοητεία των indoor ski centers συνδυάζει την αθλητική πρόκληση με τον lifestyle πειρασμό, μια εμπειρία χειμερινού τουρισμού χωρίς την ταλαιπωρία να ταξιδέψεις έως τα βουνά, και με όλες τις ανέσεις και το στυλ της πόλης. Η Κίνα δεν κοιτά πια τη Δύση για να μιμηθεί. Το νέο κινεζικό όνειρο δεν είναι απλώς να αποκτήσεις πλούτο. Είναι να τον ζήσεις με στυλ, με εμπειρίες, με την αίσθηση ότι ανήκεις σε μια γενιά που βάζει τα παγκόσμια trends. Μια γενιά που δεν κρατά ψηλά το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο αλλά τα μπατόν του σκι και σανίδες του snowboard.

Φωτογραφίες: Courtesy of 10 Design

www.10design.co