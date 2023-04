15 ταινίες που θα τις δούμε φέτος στις κινηματογραφικές αίθουσες – Είναι μία και μία!

Send an email

Τις πιο αναμενόμενες ταινίες του ερχόμενου καλοκαιριού αποκαλύπτει η νέα έρευνα της πιο γνωστής σελίδας πώλησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων στης ΗΠΑ. Ο λόγος για το Fandango, το οποίο διεξήγαγε μια έρευνα, λίγο πριν την έκθεση της CinemaCon 2023, και ρώτησε χιλιάδες θεατές και φίλους του σινεμά που αγοράζουν εισιτήριο από την υπηρεσία να απαντήσουν στο ερώτημα: “ποιες ταινίες περιμένουν να δουν περισσότερο το καλοκαίρι του 2023.”

Σε ένα δείγμα που ξεπέρασε τους 6.000 συμμετέχοντες φανερώθηκε ότι ανάμεσα στις κορυφαίες ταινίες κατά προτίμηση είναι το Spider-Man: Across The Spider-Verse, το The Flash με τον Ezra Miller και το Mission Impossible 7 με τον Τομ Κρούζ.

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται κι άλλες κυκλοφορίες που αναμενόμενα είναι εντελώς blokcbuster στη φύση τους πέραν του Insidious 5 και του Asteroid City, που έχουν μια πιο indie χροιά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η έρευνα αποκάλυψε μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά όπως το ότι το 86% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να δουν περισσότερες ταινίες στις αίθουσες (θερινές και μη), ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το περσινό και το 81% σκοπεύει να δει τουλάχιστον τρεις ταινίες εξ αυτών στους κινηματογράφους.

Χωρίς να χρονοτριβούμε άλλο ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τις προτιμήσεις του κοινού του Fandango και τα trailers των ταινιών.

Οι 15 πιο αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse

2. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1

3. The Flash

4. Transformers: Rise of the Beasts

5. The Little Mermaid

6. Fast X

7. Barbie

8. Oppenheimer

9. Haunted Mansion

10. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

11. Indiana Jones and The Dial of Destiny

12. Insidious: The Red Door

13. The Meg 2: The Trench*

*Η εν λόγω ταινία δεν έχει ακόμη επίσημο trailer

14. Asteroid City

15. Gran Turismo