100 Χρόνια 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου | +Video

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, ο Γιάννης Περονικολής δημιούργησε αυτό το μικρό επετειακό βίντεο ως ελάχιστο φόρο τιμής στην ιστορία, την προσφορά και τους ανθρώπους που πέρασαν από τις αίθουσές του.

Ως εκπαιδευτικός που υπηρετεί το σχολικό έτος 2025-2026 στο σχολείο αυτό, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την πλούσια παράδοση και το ιδιαίτερο αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία.

Ένας αιώνας γνώσης, παιδείας, αναμνήσεων και δημιουργίας. Ένας αιώνας γεμάτος μαθητές, εκπαιδευτικούς, όνειρα και επιτεύγματα.

Χρόνια πολλά στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου και σε όλους όσοι αποτέλεσαν και αποτελούν μέρος της ιστορίας του!

Σημείωση: Ορισμένες εικόνες και πλάνα του βίντεο αποτελούν αναπαραστάσεις που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την οπτική αποτύπωση ιστορικών περιόδων του σχολείου.