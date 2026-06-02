CAFE MELI
Europlan
FOCUS

100 Χρόνια 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Ιουνίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/06/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
proto gymnasio agios nikolaos
Πρώτο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, Λασίθι
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, ο Γιάννης Περονικολής δημιούργησε αυτό το μικρό επετειακό βίντεο ως ελάχιστο φόρο τιμής στην ιστορία, την προσφορά και τους ανθρώπους που πέρασαν από τις αίθουσές του.

ΧΡΥΣΟΣ

Ως εκπαιδευτικός που υπηρετεί το σχολικό έτος 2025-2026 στο σχολείο αυτό, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την πλούσια παράδοση και το ιδιαίτερο αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία.

SUNSTOP

Ένας αιώνας γνώσης, παιδείας, αναμνήσεων και δημιουργίας. Ένας αιώνας γεμάτος μαθητές, εκπαιδευτικούς, όνειρα και επιτεύγματα.

Χρόνια πολλά στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου και σε όλους όσοι αποτέλεσαν και αποτελούν μέρος της ιστορίας του!

Σημείωση: Ορισμένες εικόνες και πλάνα του βίντεο αποτελούν αναπαραστάσεις που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την οπτική αποτύπωση ιστορικών περιόδων του σχολείου.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Ιουνίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/06/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

rocks

Κάποιοι βράχοι στην Κρήτη αποκαλύπτουν μια τεκτονική ιστορία 130 εκατομμυρίων ετών

31 Μαΐου 2026
mystras

Μυστράς: Το Παλάτι των Δεσποτών ανοίγει ξανά μετά από 42 χρόνια | +Video

31 Μαΐου 2026
naos hfaistoy

Ναός του Ηφαίστου: Το καλύτερα διατηρημένο μνημείο της Αρχαίας Αθήνας | +Video

24 Μαΐου 2026
fragokastelo

Φραγκοκάστελλο: Το θρυλικό κάστρο της νότιας Κρήτης | +Video

18 Μαΐου 2026
nikopolh

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Νικόπολης: Το αρχαίο θαύμα της Μηχανικής | +Video

11 Μαΐου 2026
mana tragoydi

«Μάνα»: Το τραγούδι που γράφτηκε για τη Γιορτή της Μητέρας με 5.500 εικόνες | +Video

10 Μαΐου 2026

Πύργος του Άιφελ: Από το Παρίσι στα Φιλιατρά | +Video

3 Μαΐου 2026
selinari

Η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Σεληνάρι στο Λασίθι | +Photos

23 Απριλίου 2026

Μέγα Σπήλαιο: Η αρχαιότερη μονή της Ελλάδας | +Video

20 Απριλίου 2026

Κνωσός: Η αρχαία πόλη «ζωντανεύει» με AI – Εντυπωσιακή αναπαράσταση

16 Απριλίου 2026
Back to top button