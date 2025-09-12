Τσάρλι Κερκ: Αντιεμβολιαστής, κατά των αμβλώσεων, τι έλεγε για θεό, Αριστερά, όπλα

To ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται στις ΗΠΑ για τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, του φιλοτραμπικού συνητηρητικού συγγραφέα και πολιτικού ακτιβιστή.

Ηλικίας μόλις 31 ετών ο ακροδεξιός στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Κερκ, με τους 5,3 εκατομμύρια followers στην πλατφόρμα X, βρισκόταν στην πανεπιστημιούπολη του ακαδημαϊκού ιδρύματος Valley στη Γιούτα κατά την έναρξη της περιοδείας του «American Comeback Tour», για να συζητήσει με το κοινό.

Ο συντηρητικός influencer, μια κορυφαία φωνή της φιλοτραμπικής νεολαίας στις ΗΠΑ και φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής, πυροβολήθηκε στον λαιμό στη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης και υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Εξίσου αγαπητός όσο και μισητός, με ειδίκευση στις δημόσιες λεκτικές αντιπαραθέσεις για αρκετά χρόνια, ο Τσάρλι Κερκ υποστήριξε τις συντηρητικές απόψεις του Τραμπ, με τον οποίο μοιραζόταν πολλές πολιτικές ιδέες.

Λίστα «αριστερών» καθηγητών πανεπιστημίων

Το 2012, ενώ ήταν ακόμα έφηβος και ζούσε στα προάστια του Σικάγο, ο Κερκ ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Turning Point, με το διφορούμενο σύνθημα: «Η Μεγάλη Κυβέρνηση Είναι Άθλια».

Έχοντας ως αποστολή την ενθάρρυνση της «δημοσιονομικής ευθύνης, των ελεύθερων αγορών και της περιορισμένης κυβέρνησης», ο οργανισμός στην πραγματικότητα προωθεί υπερσυντηρητικές ιδέες και μάλιστα διατηρεί μια λίστα Αμερικανών καθηγητών που «μεταδίδουν αριστερή προπαγάνδα στην τάξη». Ο δηλωμένος στόχος, αρκετούς μήνες αργότερα, ήταν να παρακινήσει τους νέους δεξιούς να συμμετάσχουν, λίγο μετά την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος κέρδισε τις ψήφους των δύο τρίτων των νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, έναντι των Τζον Μακέιν και Μιτ Ρόμνεϊ.

Αλλά ο Τσάρλι Κερκ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να προσεγγίσει τους νέους χωρίς να χρησιμοποιήσει τη δική τους γλώσσα. Αρχικά, μοιραζόταν memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – χιουμοριστικές εικόνες που υιοθετήθηκαν ευρέως από τους χρήστες του Διαδικτύου. Στη συνέχεια, ανέπτυξε τις ρητορικές του ικανότητες για να συμμετάσχει σε πολυάριθμες δημόσιες εκδηλώσεις.

Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αλλά αφέθηκε ελεύθερος -Οι έρευνες συνεχίζoνται

Δεδομένου του άτυπου και παθιασμένου προφίλ του, ο Κερκ προσέλκυσε γρήγορα την προσοχή πολλών Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι τον κάλεσαν να μιλήσει στο Εθνικό Συνέδριο τους το 2016. Έγινε ο νεότερος ομιλητής, προσελκύοντας ένα νεότερο κοινό από ποτέ.

Το πρώτο βήμα του Κερκ προς τον Τραμπ

Στη συνέχεια ο Κερκ έκανε το πρώτο βήμα προς τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο Wired ότι ακόμη και «αν δεν ήταν ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ στον κόσμο», θα τον ψήφιζε.

Μια σπάνια τοποθέτηση δεδομένου ότι ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των ακινήτων την εποχή εκείνη δεχόταν επικρίσεις ακόμη και εντός του ίδιου του κόμματός του. Στη συνέχεια, ο Κερκ έγινε προσωπικός βοηθός του γιου του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016.

Η αριστερά «Οδηγεί σε μια Χώρα Χωρίς Μέλλον»

Καθώς μεγάλωνε η δημοτικότητα του Κερκ, η Turning Point απέκτησε μέλη και παραρτήματα, ένα εκ των οποίων ανέλαβε, μάλιστα, να προσελκύσει τους νέους. Ο Κερκ δημοσίευσε επίσης πολυάριθμες στήλες στον ιστότοπο του αγαπημένου δικτύου του Τραμπ, το Fox News, όπου μπορούσε να μοιράζεται όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα τις ιδέες του.

Σε μία από τις πολύ πρόσφατες δημοσιεύσεις του ο Κερκ εμφανίζεται στο πολυτελές γραφείο του, να αναλύει τις ψήφους της «Γενιάς Ζ» στις τελευταίες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ενώ τις συγκρίνει με πρόσφατες κοινωνιολογικές μελέτες. Και ισχυρίζεται ότι «οι νέοι άνδρες που ψήφισαν τον Τραμπ επιδιώκουν να δημιουργήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά και να συνεχίσουν την κληρονομιά τους, ενώ «οι νεαρές γυναίκες που ψήφισαν την Καμάλα Χάρις, από την πλευρά τους, είναι μοναχικές καριερίστες και καταναλώτριες και μοναχικές (…) Η πολιτική ατζέντα (των ανθρώπων της αριστεράς) μας οδηγεί σε μια χώρα χωρίς μέλλον». Αντίθετα, όπως υποστήριξε, «η πολιτική ατζέντα των νεαρών ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ μας οδηγεί σε μια αύξηση του πληθυσμού που θα μας απέτρεπε από το να καταφύγουμε στη μετανάστευση».

Με όχημα αυτές τις συντηρητικές ιδέες, που βρίσκουν απήχηση σε πολλούς νέους Αμερικανούς, ο Κερκ συμπεριλήφθηκε το 2018, σε ηλικία μόλις 24 ετών, στη λίστα του Forbes με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κάτω των 30 στην πολιτική.

Ωστόσο, ουδέποτε ικανοποιημένος από την αυξανόμενη δημοτικότητά του, ο Τσάρλι Κερκ ξεκίνησε ένα νέο πρότζεκτ τη δεκαετία του 2020: ένα podcast, που γρήγορα συνάρπασε μεγάλη μερίδα της νεολαίας. Ο Κερκ οργάνωσε επίσης μια σειρά από εκδηλώσεις δρόμου και σε αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούσε επί αρκετές ώρες κάτω από μια σκηνή με το σύνθημα «Αποδείξτε μου ότι κάνω λάθος». Κραδαίνοντας ένα μικρόφωνο παρουσίαζε στους θεατές που δεν συμμερίζονταν τις ιδέες του τα καλύτερα επιχειρήματά του. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι έντονες συζητήσεις του με άτομα από μειονότητες, που χαρακτηρίστηκαν ως «ριζοσπαστικοποιημένες», εξασφάλιζαν τα περισσότερα «κλικ».

Αμβλώσεις και θρησκευτικός φονταμενταλισμός

Καθώς τα επεισόδια των podcast του Κερκ πολλαπλασιάζονταν, οι θέσεις του γίνονταν ολοένα και πιο αμφιλεγόμενες. Πίστευε ότι η άμβλωση είναι δολοφονία και θα έπρεπε να απαγορεύεται διά νόμου και υποστήριζε την απαγόρευση της λήψης αντισυλληπτικών από τις έφηβες. Ο ίδιος τοποθετούσε το θέμα των εκτρώσεων στο επίκεντρο αυτού που περιέγραφε ως «μάχη μεταξύ του καλού και του κακού» στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Τον Οκτώβριο του 2024 σε προεκλογική συγκέντρωση σε πανεπιστημιούπολη της πόλης Ρίνο – σταθμό της περιοδείας του με τίτλο «Σας Κάνουν Πλύση Εγκεφάλου» -ο Κερκ δήλωσε ενώπιον των συγκεντρωμένων ότι θέλει να δώσει ένα τέλος «σε όλες τις αμβλώσεις», «το Ολοκαύτωμα των καιρών μας».

Σε μια άλλη δημόσια τοποθέτησή του στη διάρκεια δημόσιας συζήτησης, που έχει γίνει πλέον viral, ο Κερκ ρωτήθηκε πώς θα αντιδρούσε αν η κόρη του, ηλικίας 10 ετών, έμενε έγκυος μετά από βιασμό. Η απάντησή του υπογράμμισε την κάθετη αντίθεσή του στις αμβλώσεις.

-«Αυτό θα ήταν τρομερό. Αλλά η απάντησή είναι “ναι”, το μωρό θα ερχόταν στον κόσμο», είπε.

Το σχόλιό του συνόψισε την γενικότερη στάση του Κερκ ότι η έκτρωση, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, ισοδυναμεί με αφαίρεση ζωής. Περιέγραφε συστηματικά τις αμβλώσεις ως «δολοφονία» και συχνά συγκρουόταν με επικριτές που τον κατηγορούσαν ότι δεν έδειχνε ενσυναίσθηση για τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης. Οι υποστηρικτές του, ωστόσο, τον επαινούσαν για την προσήλωσή του σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήριζε ως ευαγγελική αρχή υπέρ της ζωής.

Η σκληροπυρηνική θέση του Κερκ ήταν σύμφωνη με την ευαγγελική χριστιανική κοσμοθεωρία του, η οποία συνδύαζε την πολιτική και τη θρησκεία και συχνά ενέπνεε τις ομιλίες, τα podcast και τις εκδηλώσεις του στις πανεπιστημιουπόλεις. Υποστήριζε ότι «δεν υπάρχει πραγματικός διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους» και ότι η Αμερική πρέπει να παραμείνει ένα χριστιανικό έθνος.

«Ιατρικό απαρτχάιντ» ο υποχρεωτικός εμβολιασμός

Ο Κερκ δήλωνε ότι οι πολιτικές μετανάστευσης των Δημοκρατικών στοχεύουν στην «ολοένα και περαιτέρω μείωση του λευκού δημογραφικού στοιχείου στην Αμερική», αποκάλεσε «απόβρασμα» τον Τζορτζ Φλόιντ και χαρακτήριζε «ιατρικό απαρτχάιντ» τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Η οργάνωση Turning Point του Κερκ έστειλε επίσης πολυάριθμους ακτιβιστές με λεωφορείο στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα της εισβολής στο Καπιτώλιο.

Οι εκρήξεις του Κερκ οδήγησαν σε ένα όχι και τόσο κολακευτικό πορτρέτο του στους Τάιμς της Νέας Υόρκης, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι «αναμιγνύει, συγχέει και διαστρεβλώνει τα γεγονότα» και διαδίδει «απλά παραπληροφόρηση».

Η ευαγγελική χριστιανική πίστη του και η οικογένειά του -ήταν παντρεμένος με την πρώην Μις Αριζόνα και πατέρας δύο παιδιών- ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής του ταυτότητας και οι αμφιλεγόμενες ιδέες του επέτρεψαν στον Κερκ να προσελκύσει 6,9 εκατομμύρια συνδρομητές στο Instagram και 3,8 εκατομμύρια στο YouTube, οι οποίοι τώρα θρηνούν τον ξαφνικό θάνατό του.