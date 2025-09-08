Ρικ Ντέιβις: Πέθανε ο συνιδρυτής και frontman των Supertramp

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Ρικ Ντέιβις, ένας από τους δύο συνιδρυτές, frontman και βασικούς συνθέτες του βρετανικού συγκροτήματος Supertramp, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του Ντέιβις ανακοινώθηκε την Κυριακή μέσα από επίσημη δήλωση του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ως συνδημιουργός, μαζί με τον συνεργάτη του Ρότζερ Χότζσον, υπήρξε η φωνή και ο πιανίστας πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ροκ μουσικής.Τα γεμάτα συναίσθημα φωνητικά του και η αναγνωρίσιμη δεξιοτεχνία του στο Wurlitzer αποτέλεσαν τον παλμό του ήχου της μπάντας».

Ποιος ήταν ο Ρικ Ντέιβις

Ο Ρικ Ντέιβις γεννήθηκε στο Σουίντον της Αγγλίας και σύμφωνα με τη βιογραφία του συγκροτήματος ήταν μέλος του γκρουπ The Joint μέχρι τη διάλυσή του το 1969. Με την οικονομική στήριξη του Ολλανδού επιχειρηματία Στάνλεϊ «Σαμ» Μιέσεγκεες, ξεκίνησε ένα νέο μουσικό εγχείρημα.

Αναζητώντας μουσικούς, έβαλε αγγελία στο περιοδικό «Melody Maker», στην οποία ανταποκρίθηκε ο τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης Ρότζερ Χότζσον, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία των Supertramp.

Τα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, «Supertramp» (1970) και «Indelibly Stamped» (1971), δεν σημείωσαν εμπορική επιτυχία. Η καθιέρωση ήρθε με το τρίτο άλμπουμ, «Crime of the Century» (1974), στο οποίο συμμετείχαν οι Μπομπ Σίμπενμπεργκ, Ντάγκι Τόμσον και Τζον Χέλιγουελ, μαζί με τους Ντέιβις και Χότζσον. Ο δίσκος περιελάμβανε κομμάτια όπως τα «Bloody Well Right», «Rudy», «Dreamer», «Hide in Your Shell» και το ομώνυμο τραγούδι.

Η επιτυχία συνεχίστηκε με τα άλμπουμ «Crisis? What Crisis?» (1975) και «Even in the Quietest Moments» (1977). Το 1979, το «Breakfast in America» αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, φτάνοντας στο Νο. 1 του Billboard και αποφέροντας επιτυχίες όπως τα «The Logical Song», «Goodbye Stranger», «Take the Long Way Home» και το ομώνυμο τραγούδι. Το άλμπουμ ήταν υποψήφιο για δύο βραβεία Grammy, μεταξύ αυτών και για «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Ακούστε εδώ το «Breakfast in America»

Η συνεργασία Ντέιβις και Χότζσον υπήρξε το θεμέλιο της δημιουργίας των Supertramp, όμως στις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισε να φθίνει. Το 1982 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «…Famous Last Words…», με επιτυχία το «It’s Raining Again». Έναν χρόνο αργότερα, το 1983, ο Χότζσον αποχώρησε από το συγκρότημα. «Ο Χότζσον και ο Ντέιβις απομακρύνονταν σταδιακά — όχι με εχθρότητα, αλλά σε επίπεδο φιλοσοφίας. Ο Χότζσον εγκαταστάθηκε στα βουνά της Βόρειας Καλιφόρνια, όπου μεγάλωσε την οικογένειά του και ακολούθησε πνευματικά ενδιαφέροντα. Ο Ντέιβις παρέμεινε στο Λος Άντζελες, πιο δεμένος με την αστική πραγματικότητα», αναφέρει η βιογραφία του συγκροτήματος.

Μετά την αποχώρηση του Χότζσον, ο Ντέιβις συνέχισε με τους υπόλοιπους μουσικούς των Supertramp, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τα φωνητικά και τη σύνθεση. Κυκλοφόρησαν τα άλμπουμ «Brother Where You Bound» (1985) και «Free as a Bird» (1987). Μετά την περιοδεία του 1988, το συγκρότημα σταμάτησε τη δράση του μέχρι το 1996, όταν ο Ντέιβις το επανασύστησε με νέα σύνθεση. Η νέα πορεία οδήγησε σε δύο ακόμα άλμπουμ, το «Some Things Never Change» (1997) και «Slow Motion» (2002). Τα σχέδια για περιοδεία το 2015 ματαιώθηκαν όταν ο Ντέιβις διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα.