CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΠΡΟΣΩΠΑ

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
sitopoulos
Palermo TECH HUB
Cosmos

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος, ο οποίος υπήρξε για οκτώ χρόνια μέλος του σταθμού 92.9 Kiss. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατό του, μέσω ανάρτησης της Γιώτας Τσιμπρικίδου στα social media. Η ραδιοφωνική παραγωγός αποχαιρέτισε τον εκλιπόντα, αναφέροντας πως τον γνώρισε όταν εκείνη ήταν 20 ετών, ενώ σημείωσε πως τότε ξεκίνησε η συνεργασία τους.

ΧΡΥΣΟΣ

Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Το Σιτοπουλάκι των πιο ωραίων ραδιοφωνικών μας χρόνων δεν ανοίγει πια μικρόφωνο.  Ήμουν 20 χρόνων όταν με άκουσε στο Radio Gold και μαζί με τον Peter Yiamarelos με πήραν μαζί στο πιο επιτυχημένο ραδιόφωνο της εποχής, στον Villagefm, από το ξεκίνημα (σε κάτι κούτες, σε ένα γραφείο στον Κηφισό, καθίσαμε για το πρώτο ραντεβού) και για μια ολόκληρη δεκαετία κάναμε ραδιόφωνο με μια ομάδα μαγική που είχε στην αγκαλιά του πάντα ο Κώστας Σιτόπουλος. Τα γέλια μας, οι στόχοι μας και αργότερα η φιλία μας. Κώστα, καλό ταξίδι στο φως και ευχαριστώ. Έχεις να συναντήσεις κι άλλους αγαπημένους μας εκεί ψηλά».

SUNSTOP

Στη συνέχεια, ο 92.9 Kiss μέσω των λογαριασμών του στα social media, είπε το δικό του «αντίο» στον Κώστα Σιτόπουλο. Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, ο εκλιπών εργάστηκε για χρόνια στην οικογένεια του ραδιοφωνικού σταθμού, μέσα από τη συχνότητα του οποίου κρατούσε συντροφιά στους ακροατές τα Σαββατοκύριακα.

MARIS

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα της δημοσίευσης αναγράφεται: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συνεργάτη, Κώστα Σιτόπουλο, που έφυγε από τη ζωή. Για οκτώ χρόνια, ο Κώστας ήταν κομμάτι της οικογένειας του 92.9 Kiss, κρατώντας μας συντροφιά μέσα από τη συχνότητά μας τα Σαββατοκύριακα, πάντα με την αγάπη και το πάθος του για το ραδιόφωνο και τη μουσική. Θα τον θυμόμαστε για την ευγένεια, το χαμόγελο, τον επαγγελματισμό του και όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του. Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπους. Καλό ταξίδι, Κώστα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειας του Kiss».

Ο Κώστας Σιτόπουλος κάθε Σάββατο και Κυριακή τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε τις δικές του εκπομπές στο ραδιόφωνο του Δίαυλου Κρήτης, σε συνεργασία με το Ραδιοδίκτυο του Κοσμά Κατραμάδου. Η ραδιοφωνική ομάδα του Δίαυλου Κρήτης στέλνει τα θερμά του συλληπητήρια στην οικογένειά του.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

kokotas

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

25 Αυγούστου 2026
manos stefanos

Στέφανος Μάνος: Η ζωή και η πολιτική διαδρομή του πρώην υπουργού

16 Αυγούστου 2026
ramfos

Στέλιος Ράμφος: Ο διανοητής που αποκωδικοποίησε τον νεοελληνικό ψυχισμό

10 Αυγούστου 2026
kalogeropoulos

«Εφυγε» στα 74 του χρόνια ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

10 Αυγούστου 2026
theodorakis

Μίκης Θεοδωράκης: Τα χρόνια της εξορίας, η πολιτική και τα βασανιστήρια

30 Ιουλίου 2026
mary linta

«Εφυγε» η Μαίρη Λίντα: Η φωνή που «πάντρεψε» το λαϊκό τραγούδι με το μάμπο και το μπουζούκι του Χιώτη

22 Ιουλίου 2026
maro kontoy

Πέθανε στα 92 της η Μάρω Κοντού

15 Ιουλίου 2026
bonnie tyler

Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

9 Ιουλίου 2026
nikosilouris

Νίκος Ξυλούρης: Ο Αρχάγγελος της Κρήτης | 7 Ιουλίου 1936 – 8 Φεβρουαρίου 1980

7 Ιουλίου 2026
leventis

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια

1 Ιουλίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button