CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΠΡΟΣΩΠΑ

Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 04/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 04/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Πέθανε, σε ηλικία 96 ετών, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Γρηγόρης Καψάλης. Ο Γρηγόρης Καψάλης έγινε συνώνυμο της παραδοσιακής μουσικής στα Ιωάννινα.

Ποιος ήταν ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης

ΧΡΥΣΟΣ

Γεννημένος το 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, μυήθηκε στο κλαρίνο κοντά στον πατέρα και τον παππού του και στην συνέχεια μαθήτευσε στη περίφημη σχολή του Ξηρομέρου κοντά στον Βασίλη Σαλέα.

Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης μουσικής: τον Φίλιππο Ρούντα, τους Χαλκιάδες, τον Χρόνη Καψάλη και από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 αξιώθηκε να γίνει μέλος στο συγκρότημα «Τα Τακούτσια», που θεωρείται ο κυριότερος θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας παράδοσης.

NOVA

Έδωσε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, καθώς και στον Ελληνισμό της διασποράς.

Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου.

Αποτύπωσε την τέχνη του σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε ταινίες ντοκιμαντέρ και στην πλούσια δισκογραφική του παραγωγή`με τη γαλλική ραδιοφωνία, τον πολιτιστικό σύλλογο Ζαγορισίων, το πνευματικό κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και με το Λύκειο Ελληνίδων.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 04/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 04/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Το «φάντασμα της Γάζας»: Ποιος είναι ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ

03/10/2025
spinalonga papas

O Ιερέας της Σπιναλόγκας που κοινωνούσε τους λεπρούς και ποτέ δεν αρρώστησε

29/09/2025

Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης

26/09/2025

Εφυγε από την ζωή η θρυλική σταρ του ιταλικού και του γαλλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε

24/09/2025

Τσάρλι Κερκ: Αντιεμβολιαστής, κατά των αμβλώσεων, τι έλεγε για θεό, Αριστερά, όπλα

12/09/2025

Ρικ Ντέιβις: Πέθανε ο συνιδρυτής και frontman των Supertramp

08/09/2025

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

05/09/2025
theodorakis

Μίκης Θεοδωράκης: Τα χρόνια της εξορίας, η πολιτική και τα βασανιστήρια

03/09/2025

Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Κοκοτός

02/09/2025

Σαμίρ Χαλίλα: Μελλοντικός κυβερνήτης της Γάζας;

15/08/2025
Back to top button