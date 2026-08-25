Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

Πέθανε, σε ηλικία 57, ετών ο γνωστός τραγουδιστής, Δημήτρης Κόκοτας ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος για το σόου J2US. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε επί σχεδόν δύο χρόνια για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής, κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του στην ελληνική δισκογραφία κυρίως τη δεκαετία του 1990.

Στη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε προσωπικούς δίσκους, συνεργάστηκε με καταξιωμένους συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές και πραγματοποίησε πολυάριθμες εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα και μουσικές σκηνές.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που συνεργάστηκε ήταν η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Διαδόσεις» κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου του 1994 από την Eros Music σε μουσική και στίχους του Φοίβου, φτάνοντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο κι έγινε χρυσός.

Με τον Φοίβο έκανε ακόμη δύο δίσκους, τους «Συνείδηση» και «Αχαριστία» από τους οποίους προέκυψαν μεγάλα σουξέ της εποχής όπως τα «Ανεμώνα», «Γιατί με τυραννάς», «Κι άσε να λένε» κ.α.

Στους επόμενους δύο δίσκους του, που κυκλοφόρησαν το 1998 και το 1999 αντίστοιχα, ο Δημήτρης Κόκοτας τραγούδησε κομμάτια δύο επίσης πολύ γνωστών συνθετών, του Νίκου Καρβέλα και του Γιώργου Θεοφάνους.

Με την έλευση της νέας χιλιετίας η μουσική παρουσία του σταμάτησε να είναι τόσο συχνή ενώ ο ίδιος είχε ρίξει το ενδιαφέρον του σε επιχειρηματικές προσπάθειες. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ωστόσο, ήθελε να επιστρέψει δυναμικά στο τραγούδι που ήταν και η μεγάλη του αγάπη.

Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν παντρεμένος και είχε μια κόρη 15 ετών.