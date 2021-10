Ο Μάικλ Γουίνσλοου γεννήθηκε στο Spokane της Ουάσιγκτον στις 6 Σεπτεμβρίου 1958, είναι Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός και beatboxer που χαρακτηρίστηκε ως The Man of 10.000 Sound Effects για την ικανότητά του να κάνει ρεαλιστικούς ήχους χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή του.

Είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του και από την γνωστή ταινία «Η μεγάλη των μπάτσων σχολή» ως Larvell Jones .

Έχει επίσης εμφανιστεί στα Spaceballs , Cheech and Chong’s Next Movie και Nice Dreams , The Love Boat και διαφημίσεις για την Cadbury και την GEICO .

Σύμφωνα με δικές του δηλώσεις ο Γουίνσλοου δεν είχε πολλούς φίλους καθώς μεγάλωνε.

Για να περάσει η ώρα, μιμούνταν τους ήχους των μηχανών, των ζώων και οτιδήποτε έκανε θόρυβο. Μετά τις περιόδους του γυμνασίου και του κολεγίου, έπαιξε σε νυχτερινά κέντρα και θέατρα, όπου οι δεξιότητές του στη μίμηση του ήχου του κέρδισαν θετική αξιολόγηση και αρκετά χρήματα για να μετακομίσει και να εκτελέσει την παράσταση του στο Χόλιγουντ.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στο The Gong Show στο οποίο έσφιξε ήχους όπως ο Benji, ο κινηματογραφικός σκύλος, το Star Trek και Jimi Hendrix το ” Purple Haze ” του.

Το 1986, Winslow παρουσίασε το Best Sound Effects Editing Oscar του Charles L. Campbell και του Robert Rutledge για το έργο τους στο Back to the Future .

Το 1987, ο Winslow εμφανίστηκε ως χειριστής ραντάρ στην ταινία Spaceballs , στην οποία εκτελεί ο ίδιος όλα τα ηχητικά εφέ κατά τη διάρκεια της σκηνής του.

Ο Μελ Μπρουκς (ο οποίος έγραψε, σκηνοθέτησε, παραγωγό και συμπρωταγωνιστή στην ταινία), δήλωσε ότι με αυτόν τον τρόπο, ο Γουίνσλοου εξοικονόμησε τα χρήματα της ταινίας.

Ο Γουινσλοου είναι επίσης ένας παρακινητικός ομιλητής. Από το φθινόπωρο του 2008, ο Winslow φιλοξενεί την τηλεοπτική σειρά κινηματογραφικών εικόνων που ονομάζεται “Way Back Wednesday with Winslow” στον υπερσταθμό WGN America, η οποία περιλαμβάνει ταινίες που κυκλοφόρησαν κυρίως τη δεκαετία του 1980.

Συνεχίζει να παίζει stand-up comedy σε όλο τον κόσμο.

Ο Γουινσλοου έκανε το ντεμπούτο του τις δικές του iPhone και iPod Touch εφαρμογές το 2010, φέρνοντας τα ηχητικά εφέ και την κωμωδία του σε μια πλατφόρμα για φορητές συσκευές.

Το ThatsKungFu παράγει τους ήχους μάχης κουνγκ φου του Γουινσλοου όταν η συσκευή περιστρέφεται σε μια πολεμική κίνηση.

Το NoizeyMan που τιμολογείται ως “Η πιο θορυβώδης εφαρμογή στον κόσμο”, περιέχει βίντεο, ήχους κλήσης, ηχητικά εφέ και μίνι παιχνίδια, όλα δημιουργημένα από τον Γουίνσλοου.

Το 2011, ο Γουινσλοου συνεργάστηκε με το στο Ορλάντο της Φλόριντσα στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών Phyken Media σε ένα παιχνίδι για κινητά για iOS και πλατφόρμες Android με τίτλο Wizard Ops Chapter 1, παρέχοντας όλα τα ηχητικά εφέ για το παιχνίδι.

Δάνεισε επίσης τη φωνή του στο Wizard Ops Tactics , ένα turn-based τακτικό παιχνίδι και πνευματικό διάδοχο του προηγούμενου παιχνιδιού.

Εμφανίστηκε επίσης σε ένα διαφημιστικό σποτ της GEICO Insurance κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας “προσλάβαμε μια διασημότητα”.

Το 2021, ο Winslow πέρασε από οντισιόν για τη δέκατη έκτη σεζόν του America’s Got Talent.

Μετά την προβολή της οντισιόν του, είχε μια guest εμφάνιση στο Talent Recap Show όπου έδειξε στους θεατές πώς να κάνουν μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς θορύβους του. Ο Winslow αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια των ημιτελικών.

Δείτε μερικές από τις μοναδικές εμφανίσεις του: