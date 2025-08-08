CAFE MELI
Έφυγε ξαφνικά από ανακοπή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών

Newsroom 08/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών μετά από ανακοπή. Η Λένα Σαμαρά σήμερα το απόγευμα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί συνέστησαν νευρολογικές εξετάσεις, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε νευρολόγος και για αυτό μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, ο γιατρός ζήτησε να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος και ενώ οι γιατροί της έπαιρναν το ιστορικό της- χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα- υπέστη ανακοπή.

Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές, είχε ιστορικό με επιληπτικές κρίσεις.

Η Λένα Σαμαρά ήταν πολιτικός μηχανικός και σπούδασε στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο.

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα.

Το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών. Μία από τις πιο στενές της φίλες, από τότε ως και σήμερα, ήταν η Λίλιαν Βιλδιρίδη, της οικογένειας των κοσμηματοπωλών, η οποία σήμερα είναι γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας.

Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Στη συνέχεια ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο.

Η Λένα Σαμαρά ήταν στο πλευρό του πατέρα της τον Ιανουάριο του 2009, όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, όπως αργότερα, όταν εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

