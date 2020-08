«Έφυγε» ο «Μαύρος Πάνθηρας» της Marvel

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 43 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός Τσάντγουϊκ Μπόουζμαν, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του ως «Μαύρος Πάνθηρας» στις ταινίες της Marvel.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένεια του ηθοποιού, με ανάρτηση στο Twitter. «Με ανείπωτο πόνο επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του Τσάντγουικ Μπόουζμαν», αναφέρει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας πως ο ηθοποιός διαγνώστηκε το 2016 με καρκίνο σταδίου 3 και για τέσσερε χρόνια πάλευε με αυτό.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz

