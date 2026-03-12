Εφυγε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών, ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου του 1939 και ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του Γιώργου Μαρίνου ήθελαν να ακολουθήσει καριέρα ως πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, όπως ο πατέρας του, άλλωστε είχε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ωστόσο, ακόμη ανήλικος, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, ενώ ήταν δευτεροετής, συμμετείχε στην παράσταση Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, πλάι σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η επαγγελματική του πορεία στο θέατρο, αλλά και στις μπουάτ της εποχής.

Παράλληλα έκανε και εμφανίσεις στον κινηματογράφο, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο Τρίτος Δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας υποκριτική και τραγούδι, εισήγαγε στην Ελλάδα ένα νέο είδος διασκέδασης που περιλάμβανε πρόζα, σάτιρα, χορό και μουσική. Εμφανιζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη σκηνή της «Μέδουσας». Συνεργάστηκε για χρόνια με τον Νίκο Δανίκα, ενώ στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά.

Διατήρησε στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο. Ήταν από τους πρώτους σόουμαν της Ελλάδας, με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις του να προκαλούν γέλιο και να σατιρίζουν τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός, ενώ πριν μερικά χρόνια αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε πολλές μουσικές και θεατρικές σκηνές, ενώ συμμετείχε σε αρκετά τηλεοπτικά προγράμματα, με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1 στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επιπλέον, είχε κάνει και λίγες εμφανίσεις στον κινηματογράφο.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν από τα πρώτα διάσημα πρόσωπα στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους, στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Σε συνέντευξή του είχε πει: «Η διαφορά ήταν ότι εγώ ερχόμουν σε καθημερινή επαφή με το κοινό. Μπορούσαν να με αγγίξουν. Μπορούσαν να με ξεφωνίσουν. Εμφανιζόμουν δημόσια κάθε βράδυ. Αυτό ήταν πρόβλημα. Από την άλλη, δηλώνοντας ότι είμαι ομοφυλόφιλος, ήμουν υποχρεωμένος να είμαι πολύ αξιοπρεπής».

Στα δεκαέξι του είχε αποκαλύψει στους γονείς του ότι είναι ομοφυλόφιλος. Αποτελούσε μάλιστα την έμπνευση για το τραγούδι «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο» του συνεργάτη του Κώστα Τουρνά. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία ήταν σύντροφοι για τέσσερα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όπως είχε αναφέρει, δεν θέλησε να παντρευτεί ούτε να αποκτήσει παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, οι δρόμοι τους δεν χώρισαν ούτε επαγγελματικά ούτε φιλικά: συνεργάστηκαν για χρόνια στη «Μέδουσα» και ήταν πολύ κοντά τα επόμενα χρόνια.