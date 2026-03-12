CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΠΡΟΣΩΠΑ

Εφυγε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών, ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/03/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο Γιώργος Μαρίνος  γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου του 1939 και ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του Γιώργου Μαρίνου ήθελαν να ακολουθήσει καριέρα ως πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, όπως ο πατέρας του, άλλωστε είχε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ωστόσο, ακόμη ανήλικος, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, ενώ ήταν δευτεροετής, συμμετείχε στην παράσταση Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, πλάι σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η επαγγελματική του πορεία στο θέατρο, αλλά και στις μπουάτ της εποχής.

ΧΡΥΣΟΣ

Παράλληλα έκανε και εμφανίσεις στον κινηματογράφο, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο Τρίτος Δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας υποκριτική και τραγούδι, εισήγαγε στην Ελλάδα ένα νέο είδος διασκέδασης που περιλάμβανε πρόζα, σάτιρα, χορό και μουσική. Εμφανιζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη σκηνή της «Μέδουσας». Συνεργάστηκε για χρόνια με τον Νίκο Δανίκα, ενώ στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά.

Διατήρησε στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο. Ήταν από τους πρώτους σόουμαν της Ελλάδας, με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις του να προκαλούν γέλιο και να σατιρίζουν τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός, ενώ πριν μερικά χρόνια αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή.

NOVA

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε πολλές μουσικές και θεατρικές σκηνές, ενώ συμμετείχε σε αρκετά τηλεοπτικά προγράμματα, με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1 στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επιπλέον, είχε κάνει και λίγες εμφανίσεις στον κινηματογράφο.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν από τα πρώτα διάσημα πρόσωπα στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους, στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Σε συνέντευξή του είχε πει: «Η διαφορά ήταν ότι εγώ ερχόμουν σε καθημερινή επαφή με το κοινό. Μπορούσαν να με αγγίξουν. Μπορούσαν να με ξεφωνίσουν. Εμφανιζόμουν δημόσια κάθε βράδυ. Αυτό ήταν πρόβλημα. Από την άλλη, δηλώνοντας ότι είμαι ομοφυλόφιλος, ήμουν υποχρεωμένος να είμαι πολύ αξιοπρεπής».

Στα δεκαέξι του είχε αποκαλύψει στους γονείς του ότι είναι ομοφυλόφιλος. Αποτελούσε μάλιστα την έμπνευση για το τραγούδι «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο» του συνεργάτη του Κώστα Τουρνά. Όπως  είχε δηλώσει ο ίδιος, ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία ήταν σύντροφοι για τέσσερα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όπως είχε αναφέρει, δεν θέλησε να παντρευτεί ούτε να αποκτήσει παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, οι δρόμοι τους δεν χώρισαν ούτε επαγγελματικά ούτε φιλικά: συνεργάστηκαν για χρόνια στη «Μέδουσα» και ήταν πολύ κοντά τα επόμενα χρόνια.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/03/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αυτός είναι ο διάδοχος του Χαμενεΐ – Ο μεγαλύτερος γιος του, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί

9 Μαρτίου 2026

Μελίνα Μερκούρη: 18 Οκτωβρίου 1920 – 6 Μαρτίου 1994

9 Μαρτίου 2026

Αλί Λαριτζανί: Ο άνθρωπος που θα κινήσει νήματα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

2 Μαρτίου 2026

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ (1939-2026)

1 Μαρτίου 2026

Πέθανε η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε ηλικία 99 ετών

17 Φεβρουαρίου 2026

Ποιος ήταν ο Αγιος Βαλεντίνος, ο «προστάτης» των ερωτευμένων

14 Φεβρουαρίου 2026

Νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου ο Ἀρχιμανδρίτης Τῖτος Ταμπακάκης

28 Ιανουαρίου 2026

Κρήτη: Πέθανε ο αδελφός του Νίκου Ξυλούρη, Γιάννης σε ηλικία 83 ετών

15 Ιανουαρίου 2026

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

4 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Ο συνδικαλιστής που έτρωγε μπριζόλες των 1.000 δολαρίων ενώ ο λαός πεινούσε

4 Ιανουαρίου 2026
Back to top button