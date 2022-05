«Εφυγε» από την ζωή ο Δάκης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο τραγουδιστής Δάκης, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί, όπως είχαν κάνει γνωστό οι καλοί του φίλοι. Κατά τις αρχές Μαΐου μάλιστα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στα βόρεια προάστια.

Αν και ο ίδιος τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούσε να δίνει κουράγιο σε όλους τους καρκινοπαθείς, η κατάσταση της υγείας του φαίνεται πως ήταν αρκετά εύθραυστη.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter η καλή του φίλη και σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, Λουκίλλα Πλέσσα-Καρρέρ. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας εκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’αγαπω πάντα… «Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο με δίχως στεναχώρια Αλλ’ όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του».

Δείτε την ανάρτησή της στο Twitter:

Τι είχε πει ο Δάκης για τη μάχη του με τον καρκίνο

«Ορισμένες φορές έχεις μια δύναμη. Είμαι δειλός αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μου το είπαν αμέσως ότι έχω καρκίνο. Με έπιασαν πόνοι και είδαν ότι έχω καρκίνο στο παχύ έντερο. Μου έλεγαν να κάνω μια κολονοσκόπιση και εγώ δεν έκανα. Και όταν με χειρούργησαν μου είπαν ότι είμαι στο 4ο στάδιο και ότι έχω 6 μήνες ζωής. Ήταν μαζί μου οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου. Δεν μου το λέγανε. Φαίνεται ότι τη γλίτωσα. Δεν φοβήθηκα… Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό», είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο του 2021 ο τραγουδιστής.

Ποιος ήταν ο Δάκης

Ο Δάκης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1943. 20 χρόνια μετά, ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν αμέσως, κατάφερε να κερδίσει το κοινό με τη φωνή του και τα ξεσηκωτικά του τραγούδια.

Κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Deep in the heart of Athens» στα αγγλικά και αμέσως μετά, ακολούθησαν οι μεγάλες του επιτυχίες.

Ανάμεσα σε αυτές που ξεχώρισαν και ακούγονται μέχρι και σήμερα, είναι τα «Τόσα καλοκαίρια», «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά» και φυσικά, το «Τσάι με λεμόνι».

Είχε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους συνθέτες, όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης ΣΠανός, ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Πέρα από το τραγούδι, έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, καθώς μετρά αρκετές εμφανίσεις σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε δημοφιλείς ελληνικές ταινίες. Ανάμεσά τους, οι «Γοργόνες και Μάγκες» και «Η Θεία μου η Χίπισσα».

Έχει εκπροσωπήσει επίσης, την Ελλάδα σε Διεθνή Φεστιβάλ Τραγουδιού, αποσπώντας πολλές διακρίσεις και βραβεία.