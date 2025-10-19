CAFE MELI
Γρηγόρης

ΠΡΟΣΩΠΑ

Εφυγε από τη ζωή η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus

Η καθηγήτρια Εκπαιδευτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Roma Tre, γνωστή και ως «Μαμά του Erasmus» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η Κοράντι, καθηγήτρια Εκπαιδευτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Roma Tre, ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «Μαμά του Erasmus».

Είχε λάβει μια αναγνωρισμένη αμερικανική υποτροφία Fulbright, η οποία την οδήγησε στο πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νομική. Όταν επέστρεψε όμως στην πατρίδα της, το αμερικανικό πτυχίο της δεν αναγνωρίστηκε από το ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εμπνεύστηκε και πρότεινε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, το οποίο τελικά ξεκίνησε το 1987 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκτοτε περίπου 16 εκατομμύρια φοιτητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Erasmus. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΕ, προωθεί τη στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Η γεννημένη στη Ρώμη ακαδημαϊκός είχε διεξάγει έρευνες σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση για λογαριασμό της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης και της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου (LSE).

Ο Iταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε πως η Σοφία Κοράντι «ενέπνευσε εκατομμύρια νέους που ταξίδεψαν, σπούδασαν και ενστερνίστηκαν διαφορετικούς πολιτισμούς».

«Εκατομμύρια φοιτητές οφείλουν σε εκείνη ένα κομμάτι της ζωής τους», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αποτίοντας φόρο τιμής στην «Μαμά του Erasmus, της οποίας το όραμα εξακολουθεί να οικοδομεί την Ευρώπη μας».

