Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται την κορυφή

Η Κηφισιά αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη έκπληξη του πρωταθλήματος πίσω από τον Λεβαδειακό. Νίκησε τον Παναθηναϊκό, δυσκόλεψε όσο καμία άλλη ομάδα την ΑΕΚ του Νίκολιτς, κέρδισε στην Κρήτη τον ΟΦΗ, ενώ έχει άλλη μία ισοπαλία με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παίζει πολύ σύγχρονο ποδόσφαιρο, με πίεση ψηλά και επιθετικό προσανατολισμό, ενώ χρεώνεται φυσικά και την αγωνιστική εκτόξευση του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος στις πρώτες αγωνιστικές είναι «πυραυλοκίνητος», αφού είναι πρώτος σκόρερ με 4 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 2 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Για τον σέντερ φορ της Κηφισιάς, όμως, δεν ήταν όλα στρωμένα με ροδοπέταλα. Πέρασε δύσκολα, αμφισβητήθηκε αλλά είναι ήδη στα μπλοκάκια μεγάλων ομάδων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ένα παιδί της Αλεπότρυπας

Ο Ανδρέας έχασε τον πατέρα του σε ηλικία οκτώ μηνών, από ένα φορτίο που έπεσε στο κεφάλι του όταν δούλευε στα καράβια.

Η μητέρα του, αρχικά, πρόσεχε ηλικιωμένους ανθρώπους στην Κηφισιά και μετά άνοιξε το δικό της μαγαζί στην Πλατεία Αμερικής, που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Ο Τετέι ξεκίνησε το ποδόσφαιρο μαζί τον κολλητό του φίλο, στον Άτλαντα Κυψέλης στο γήπεδο της Αλεπότρυπας.

Ποτέ δεν έμπλεξε με συμμορίες, ποτέ δε φέρθηκε άσχημα, το μόνο που ήθελε ήταν να παίζει ποδόσφαιρο και να συνεχίσει να εξελίσσεται μέσα από αυτό, τόσο ως άνθρωπος, όσο και σαν ποδοσφαιριστής.

Και το κατάφερε, αφού πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του και από εκεί που υπήρχε αμφισβήτηση και ρατσιστικά σχόλια προς το πρόσωπο του, τώρα όλες οι μεγάλες ελληνικές ομάδες πέφτουν στα πόδια του.

Σε συνέντευξή του παλαιότερα είχε πει ότι έχει όνειρο να παίξει στην εθνική Ελλάδας, γεγονός που αργά η γρήγορα θα έρθει με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί τη φετινή σεζόν

Βέβαια, παρότι γεννήθηκε το 2001 στην Αθήνα, μέχρι πριν δύο χρόνια δεν είχε καταφέρει να γίνει και επίσημα Έλληνας πολίτης.

Ο Τετέι έχει καταγωγή από την Γκάνα (από την πλευρά του πατέρα) και τη Σιέρα Λεόνε (από την πλευρά της μητέρας). Η ιστορία του μοιάζει με εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο που ξεκίνησε ως παιδί μεταναστών από τα Σεπόλια και έφτασε να γίνει πρωταθλητής NBA.

Τα πρώτα χρόνια στο ποδόσφαιρο

Τα προσόντα του πολλά, είχε εντυπωσιακή σωματοδομή από μικρή ηλικία, ενώ από τους πρώτους μήνες έδειξε εντυπωσιακά στοιχεία μέσα στο γήπεδο. Έτσι πήρε μεταγραφή στην Κορωνίδα Γαλατσίου και ύστερα, στα 15 του, πήγε στον ΠΑΟ Ρουφ που εκείνη την εποχή έπαιζε στο Α’ ΕΣΠΑ.

Εκεί είναι και οι πρώτες του εμφανίσεις σε ομάδα ανδρών. Στον ΠΑΟ Ρουφ τον είδε η Κηφισιά και τον απέκτησε. Τον είδε σ’ ένα φιλικό των δύο ομάδων το 2020 και τον απέκτησε.

Στην Κηφισιά ανήκει πέντε χρόνια, όμως έχει συνδεθεί με την ομάδα και έχει δεθεί με τον κόσμο όσο κανείς, σκοράροντας μερικά από τα πιο κρίσιμα τέρματα στην ιστορία της.

Ένα από αυτά ήταν με την ΑΕΚ για το Κύπελλο το 2022, αλλά και με τον Πανιώνιο έναν χρόνο πριν που έστειλε την ομάδα στη Superleague 2.

Ο Τετέι και η οικογένεια του μόχθησαν για να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και να θεωρείται Έλληνας, παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Από μικρή ηλικία όλοι όσοι ήταν δίπλα του (προπονητές, συμπαίκτες) θεωρούσαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ελλάδα.

Η εκτόξευση

Την πρώτη σεζόν, όπου η Κηφισιά ανέβηκε στη Super League, ο Ανδρέας δεν κατάφερε να πάρει φανέλα βασικού, μπαίνοντας συνήθως ως αλλαγή στα ματς. Κάθε φορά που πατούσα τον αγωνιστικό χώρο, βέβαια, ξεχώριζε, όλοι έβλεπαν ένα…. άλογο να τρέχει με τους αντιπάλους του να προσπαθούν να τον ρίξουν.

Η καταξίωση ήρθε για τον Τετέι τη σεζόν 2024-25, όπου δόθηκε δανεικός στον Παναιτωλικό από τον Ιανουάριο και μετά, εκεί με τον Γιάννη Πετράκη εκτοξεύθηκε και το ευρύ κοινό τον έμαθε για τα καλά.

Ο Τετέι τη φετινή σεζόν επέστρεψε στην αγαπημένη του Κηφισιά για να γίνει ηγέτης της.

Μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει περίφημα αφού με τις εμφανίσεις του απέναντι σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, έχει ανεβάσει τις μετοχές του στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου και φυσικά το εξωτερικό πάντα καραδοκεί για περιπτώσεις ποδοσφαιριστών σαν τον Ανδρέα, δηλαδή δυνατούς και γρήγορους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ομάδες από το Βέλγιο έχουν ενδιαφερθεί.

Το «μαϊμού» που τον πείσμωσε και τα είδωλά του

Σε δηλώσεις του παλαιότερα έχει αποκαλύψει ότι δεν έχει γίνει αποδέκτης ρατσιστικών συμπεριφορών. Μέχρι που τον Φεβρουάριου του 2024 σε ένα παιχνίδι με τον Βόλο, ο Αχιλλέας Μπέος τον αποκάλεσε «μαϊμού».

Ο Ανδρέας είχε δηλώσει μετά το περιστατικό: «Πονάει πολύ κάποιος να σε αποκαλεί μαϊμού, ειδικά μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους και τηλεθεατές που έβλεπαν, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα τη μητέρα μου και τον αγώνα που έκανε να με μεγαλώσει».

Η Κηφισιά έκανε μήνυση στον Αχιλλέα Μπέο και στην ΠΑΕ. Τελικά, ο Βόλος μηδενίστηκε στο συγκεκριμένο ματς και στον πρόεδρο του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο.

Όλη η ποδοσφαιρική κοινωνία της Ελλάδας στήριξε τον Τετέι σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή που πέρασε και ιδιαίτερα η ομάδα του και ο πρόεδρος, Χρήστος Πρίτσας με τον οποίο έχουν ιδιαίτερη σχέση.

Μάλιστα, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ των βορείων προαστίων ήταν αυτός που χειρίστηκε την υπόθεση της ελληνικής ιθαγένειας για τον Ανδρέα .

Τα μεγάλα του είδωλα όταν ήταν παιδί ήταν ο Λουτσιάνο Γκαλέτι, ο Τζιμπρίλ Σισέ και ο Σον. Στη θέση του, θαυμάζει τον Οσίμεν της Γαλατάσαραϊ και τον Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου.

«Παρότι δεν έχει κοινά χαρακτηριστικά με εμένα, θαυμάζω τον Σον, μου αρέσει γιατί διαθέτει πάρα πολύ αναπτυγμένη την αίσθηση του γκολ, είναι killer, έχει και τα δύο πόδια.

Δεν έχει τα φώτα στραμμένα πάνω του, είναι ταπεινός, ήπιων τόνων. Προφανώς μου αρέσει να βλέπω παίκτες σαν τον Μέσι και τον Ρονάλντο, αλλά ξεχωρίζω κι άλλους.

Αν με ρωτάτε για τη θέση μου παρακολουθώ συνεχώς τον Όσιμεν και τον Χάρι Κέιν. Από προπονητές ο Γκουαρδιόλα είναι δάσκαλος του ποδοσφαίρου, προσπαθώ να παρακολουθώ την τακτική των μεγάλων ομάδων», είχε αναφέρει σε συνέντευξή του.

Τα δύο σημεία καμπής στη ζωή του

Ο Ανδρέας είναι 24 ετών, όμως μοιάζει σαν να έχει ζήσει μια ζωή ακόμα. Οι δυσκολίες τον έκαναν τον ποδοσφαιριστή και κυρίως τον άνθρωπο που είναι τώρα.

Σε δήλωσή του έχει αποκαλύψει ότι ξεχωρίζει δύο στιγμές από τη μέχρι τώρα ζωή του, στιγμές που τις θεωρεί σημεία καμπής για τη διαμόρφωσή του χαρακτήρα του.

Η πρώτη και καλύτερη είναι η μέρα που έγινε και επίσημα Έλληνας πολίτης. «Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος εκείνη τη μέρα. Βγήκα με τους φίλους μου, προφανώς και κέρασα! Ναι ρε! Είμαι Έλληνας! Επιτέλους, είμαι αυτό που πάντα ήθελα να είμαι! Έχω μεγαλώσει με φίλους από πολλές χώρες αλλά όλοι νιώθουμε Έλληνες, εδώ στο σπίτι μας», είχε τονίσει για εκείνη την ημέρα.

Η δεύτερη είναι ποδοσφαιρική και αφορά τον αγώνα ΑΕΚ – Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας τον Ιανουάριο του 2023. Το τελικό σκορ ήταν 3-0, όμως λίγη σημασία είχε για τον Ανδρέα, αφού τη στιγμή που βγήκε αλλαγή, άκουσε κάποια χειροκροτήματα από την κερκίδα και μέχρι να το αντιληφθεί σχεδόν όλο το γήπεδο τον χειροκρότησε αναγνωρίζοντας το ταλέντο του.

«Όταν έγινα αλλαγή, τυχαία βγήκα από το σημείο που βρίσκονταν κάτι φίλοι μου οι οποίοι με χειροκρότησαν και τους ανταπέδωσα το χειροκρότημα.

Όσο προχωρούσα άρχισαν να με χειροκροτούν και στις υπόλοιπες θύρες. Τότε συνειδητοποίησα ότι αυτοί οι άνθρωποι με σέβονται για το ταλέντο μου. Και ότι αυτό συνέβη στο συγκεκριμένο γήπεδο-παλάτι νομίζω θα μου μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη»

Για τον Ανδρέα αυτή η σεζόν αποτελεί ορόσημο για την καριέρα του και το μέλλον της, Διαπρέπει σε μία χαμηλότερου επιπέδου ομάδα Super League, όμως δείχνει έτοιμος να ανέβει επίπεδο και να αποδείξει ότι κακώς τόσα χρόνια δεν είχε αγωνιστεί για κάποια από τις μεγάλες ομάδες.

Θα ήθελε να μοιάσει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Με δουλειά και επιμονή στο στόχο μπορεί να τα καταφέρει.