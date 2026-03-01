Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ (1939-2026)

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υπήρξε ο αινιγματικός αλλά παντοδύναμος Ανώτατος Ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ανεξέλεγκτος και χωρίς να λογοδοτεί πουθενά (εκτός από τον Θεό, όπως έλεγε ο ίδιος), κίνησε αθόρυβα τα νήματα της εξουσίας σε ένα πλούσιο σε κοιτάσματα πετρελαίου έθνος 90 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτή η συγκέντρωση εξουσίας ώθησε έναν παρατηρητή να τον περιγράψει ως «εν μέρει Πάπα, εν μέρει αρχιστράτηγο και εν μέρει Ανώτατο Δικαστή όλα μαζί σε ένα πρόσωπο».

Από το συγκρότημα των 50 κτιρίων γνωστό ως Beit-e Rahbari στην καρδιά της Τεχεράνης, έπαιξε με μαεστρία το παιχνίδι των ισορροπιών ανάμεσα στους μεταρρυθμιστές και τους σκληροπυρηνικούς. Αν και συντηρητικός ο ίδιος, ευνοούσε σταθερά τους δεύτερους, χρησιμοποιώντας τους πρώτους ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης». Κατήγγειλε συστηματικά τις ΗΠΑ και τη Βρετανία ως τον «Μεγάλο και Μικρό Σατανά», ενώ χρηματοδότησε ένοπλες αντιδυτικές ισλαμικές οργανώσεις στο Ιράκ, τον Λίβανο και τη Συρία. Παράλληλα, ενέκρινε την ανάπτυξη ενός μυστικού πυρηνικού προγράμματος που θα μπορούσε να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραήλ και να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Μια ζωή στην αφάνεια και τον ασκητισμό

Ο διορατικός κληρικός με την πλούσια λευκή γενειάδα κράτησε τον κόσμο σε αγωνία για τις πραγματικές του προθέσεις, κυρίως επειδή ελάχιστα ήταν γνωστά για εκείνον. Δεν ταξίδεψε ποτέ στο εξωτερικό, σπάνια δεχόταν ξένους ηγέτες (ειδικά από τη Δύση), δεν έδινε συνεντεύξεις και οι δημόσιες εμφανίσεις του ήταν μετρημένες.

Ακόμη και η προσωπική του ζωή παρέμενε μυστική. Λεγόταν ότι ζούσε λιτά και ασκητικά, απολαμβάνοντας την κηπουρική, την ίδια στιγμή που έλεγχε τον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας και τα τεράστια κεφάλαια των ισλαμικών ιδρυμάτων. Αν και παντρεμένος, με έξι παιδιά, ελάχιστες φωτογραφίες των γυναικών της οικογένειάς του είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Αν και αρχικά θεωρήθηκε προοδευτικός, η διακυβέρνησή του γινόταν σταδιακά όλο και πιο αυταρχική. Χρησιμοποίησε τις δυνάμεις ασφαλείας για να καταστείλει βίαια τις λαϊκές εξεγέρσεις ενάντια στις νοθευμένες εκλογές, την καταρρέουσα οικονομία και την επιβολή των δρακόντειων ισλαμικών νόμων. Στο τέλος, κάθε πρόσχημα λαϊκής νομιμοποίησης είχε χαθεί, με τα συνθήματα «Θάνατος στον δικτάτορα» να αντικαθιστούν το παλαιότερο «Θάνατος στην Αμερική».

Από το Μασχάντ στην κορυφή της Επανάστασης

Γεννημένος το 1939 στην ιερή πόλη Μασχάντ, ο Χαμενεΐ προερχόταν από οικογένεια κληρικών. Στα νιάτα του αγαπούσε την περσική ποίηση, έπαιζε το παραδοσιακό όργανο «ταρ» και διάβαζε δυτικούς συγγραφείς όπως ο Τολστόι και ο Σαρτρ.

Η πολιτική του ριζοσπαστικοποίηση ήρθε μέσω του Αγιατολάχ Χομεϊνί, ο οποίος αντιτάχθηκε σθεναρά στον εκσυγχρονισμό του Σάχη. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του Χομεϊνί, ο Χαμενεΐ έχτισε ένα δίκτυο μαχητικών κληρικών στο Ιράν, συνελήφθη έξι φορές και βασανίστηκε από τη μυστική αστυνομία Savak.

Μετά την Επανάσταση του 1979, η άνοδός του ήταν ραγδαία. Το 1981, επέζησε από απόπειρα δολοφονίας που τον άφησε με παράλυτο το δεξί του χέρι. «Δεν χρειάζομαι το χέρι, αρκεί να λειτουργεί το μυαλό και η γλώσσα μου», είχε δηλώσει τότε. Λίγο αργότερα, έγινε Πρόεδρος του Ιράν, αξίωμα που κράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια του αιματηρού πολέμου με το Ιράκ.

Η εδραίωση της απόλυτης εξουσίας

Όταν ο Χομεϊνί πέθανε το 1989, ο Χαμενεΐ επιλέχθηκε ως διάδοχός του, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε το απαιτούμενο θεολογικό βάρος. Για να εδραιωθεί, ενίσχυσε τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), παραχωρώντας τους τον έλεγχο τεράστιων τμημάτων της οικονομίας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, εξουδετέρωσε κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια, όπως αυτή του Μοχάμαντ Χαταμί, και υποστήριξε τον υπερσυντηρητικό Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Η επανεκλογή του τελευταίου το 2009 οδήγησε στο «Πράσινο Κίνημα», τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση του καθεστώτος, την οποία ο Χαμενεΐ κατέπνιξε στο αίμα.

Το τέλος μιας εποχής

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από αυστηρές διεθνείς κυρώσεις, την πανδημία και νέες μαζικές εξεγέρσεις, με αποκορύφωμα τις διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022. Ο Χαμενεΐ παρέμεινε αδιάλλακτος, ευθυγραμμίζοντας το Ιράν με τη Ρωσία και την Κίνα σε έναν «άξονα ανατροπής».

Η παρακαταθήκη του είναι ένα έθνος που βράζει από οργή και μια νεολαία που διψά για ελευθερία. Ο Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ πέθανε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 86 ετών, κατά τη διάρκεια αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, αφήνοντας πίσω του μια χώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι.