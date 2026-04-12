Χριστιανικό Πάσχα: Η σπουδαιότερη γιορτή του Χριστιανικού Εκκλησιαστικού έτους

Κυριακή του Πάσχα και οι οικογένειες είναι μαζεμένες στο σπίτι ή κάπου έξω προκειμένου να απολαύσουν τα πασχαλινά εδέσματα. Μικρά παιδιά, μεγαλύτερα σε ηλικία, φίλοι, συγγενείς τρώνε και απολαμβάνουν την οικογενειακή χαρμόσυνη ατμόσφαιρα.

Το Χριστιανικό Πάσχα, ή κοινώς Πασχαλιά ή ελληνοπρεπώς Λαμπρή, και ειδικότερα η Ανάσταση, είναι η σπουδαιότερη γιορτή του χριστιανικού εκκλησιαστικού έτους. Γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου μη συμπεριλαμβανομένης, κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο στην Ορθόδοξη εκκλησία και κατά το Γρηγοριανό στην Ρωμαιοκαθολική. Γιορτάζεται η ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Με τον όρο Ανάσταση αναφερόμαστε είτε στην εβδομάδα της Ανάστασης μέχρι το Σάββατο της Διακαινησίμου, είτε στην περίοδο των 50 ημερών που ακολουθούν την εορτή της Ανάστασης, όπου και η καλούμενη τελευταία ημέρα (αριθμητικά) Πεντηκοστή.

Η εορτή της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, λόγω της σπουδαιότητάς της, επηρεάζει το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40 ημέρες πριν από αυτό όσο και 50 ημέρες μετά (περίοδος Πεντηκοσταρίου). Οι ακολουθίες που τελούνται τότε έχουν αρχαιοπρέπεια, κατάνυξη και λαμπρότητα, και περιγράφονται λεπτομερώς στο τυπικό της Εκκλησίας.

Αν το παιδί σας είναι σε ηλικία που καταλαβαίνει, μπορείτε να του εξηγείτε τα παραπάνω ώστε να γνωρίζει τι σημαίνει Πάσχα και γιατί το δικό μας Πάσχα είναι η σπουδαιότερη γιορτή του χριστιανισμού.

Το σίγουρο είναι ότι αυτές τις μέρες μπορείτε να του μιλήσετε για την αγάπη και την σημασία της στη ζωή μας μιας και αυτό πρεσβεύει ο χριστιανισμός. Φροντίστε το κλίμα να είναι ζεστό και το παιδί να εισπράττει την αγάπη και την φροντίδα σας.