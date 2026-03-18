Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού

Υπεγράφη σήμερα μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ και των εκπροσώπων των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξημένες αποδοχές για τους εργαζομένους, που αγγίζουν το 25%.

Μάλιστα, η νέα σύμβαση έρχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του σχετικού νομοθετήματος, μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει άμεσα 125.000 εργαζόμενους στην εστίαση και με τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κεραμέως μπορεί να επεκταθεί σε 400.000 απασχολούμενους στην εστίαση, προβλέπει αύξηση έως 25% σε σχέση με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, δηλαδή από 930€ έως 1.100€, σημαντικές αυξήσεις σε μια σειρά επιδομάτων και προσαύξηση στις τριετίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στον κλάδο της εστίασης τον Ιούλιο του 2025 ανήλθαν σε 400.000, σε σύνολο 2.827.058 εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Με λίγα λόγια, η συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση εργασίας καλύπτει το 14,2% των εργαζομένων της χώρας.

Λίγες ημέρες πριν, μάλιστα, υπεγράφη αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων που αφορούσε 6.000 εργαζόμενους και προέβλεπε αύξηση 12% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, ενώ, όπως έχει δηλώσει η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, αναμένονται και άλλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα αυξήσουν τους μισθούς και θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, που αποτελεί άλλωστε εκπεφρασμένη πάγια επιδίωξη της κυβέρνησης.

Κεραμέως: Οι αυξήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε έως 400.000 εργαζόμενους του κλάδου

Την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας χαιρέτισε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Νέα εξαιρετικά σημαντική Συλλογική Σύμβαση στον επισιτισμό! Προβλέπει κατώτατο μισθό από 930€ έως 1.100€, δηλαδή αυξήσεις έως και 25% πάνω από τον νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο, και πολλές επιπλέον παροχές και επιδόματα που ενισχύουν ουσιαστικά το εισόδημα των εργαζομένων. Οι αυξήσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε έως 400.000 εργαζόμενους του κλάδου, εφόσον επεκταθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας που ψηφίσαμε πριν από μόλις ένα μήνα: περισσότερες συμβάσεις, καλύτεροι μισθοί, καλύτερη εργασία».