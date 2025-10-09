CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Μικρή καθυστέρηση παρουσιάζει η έναρξη του προγράμματος κατάρτισης Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ, καθώς, σύμφωνα με ενημερωτικά emails που έλαβαν οι δικαιούχοι, τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου.

Η καθυστέρηση οφείλεται στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στον τελικό σχηματισμό των τμημάτων, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ). «Τα τμήματα θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Αυτήν την περίοδο γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και η απαραίτητη διαδικασία για την ένταξή σας σε τμήμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα emails που στάλθηκαν στους συμμετέχοντες.

ΧΡΥΣΟΣ

Voucher 750 ευρώ: Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά 170.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης· όσοι επιτύχουν θα λάβουν ολόκληρο το ποσό των 750 ευρώ, ενώ όσοι δεν περάσουν θα εισπράξουν το 70%.

NOVA

Οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων, με τον ακριβή χρόνο να διαφέρει ανάλογα με το κάθε κέντρο κατάρτισης και τον ρυθμό ολοκλήρωσης των τμημάτων.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0”, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NextGenerationEU) και στοχεύει στην ενίσχυση ψηφιακών, πράσινων και οικονομικών δεξιοτήτων, που θεωρούνται κρίσιμες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Οι δικαιούχοι που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους διαθέτουν πλέον μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ, μέσω του οποίου θα παρακολουθούν την πορεία της κατάρτισής τους και θα πιστοποιείται η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

ΑΑΔΕ: Τουρισμός και εστίαση «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή

09/10/2025
tekmhria

Τεκμήρια διαβίωσης: Οι κερδισμένοι από την μείωση σε κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη

09/10/2025

Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές με IRIS

09/10/2025
airbnb

Airbnb: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στα καταλύματα

08/10/2025

Τέλος εποχής για το ΣΔΟΕ – Μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ όλες οι αρμοδιότητες

06/10/2025

Τaxcalc2025: Η ψηφιακή πλατφόρμα υπολογισμού φόρου

06/10/2025

Kakeibo: Η ιαπωνική τέχνη της αποταμίευσης

06/10/2025

Στεγαστική κρίση: Πώς θα μπει φρένο στην αύξηση ενοικίων – Αναζητούνται 200.000 ακίνητα

29/09/2025

Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023

29/09/2025

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με πλήρη επιδότηση μισθού για 12 μήνες και επίδομα 400 ευρώ

29/09/2025
Back to top button