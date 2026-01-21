Βγαίνει το voucher των 750 ευρώ για άνεργους και εργαζόμενους

Δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες ημέρες η απόφαση χρηματοδότησης του δεύτερου κύκλου voucher της ΔΥΠΑ με εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται στο ποσό των 173.865.000 εκατ. ευρώ.

Voucher 750 ευρώ: Έτοιμη για έκδοση η Πρόσκληση

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ αναμένεται να εκδοθεί εντός της άλλης εβδομάδας, ενώ οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου.

Αύριο Τετάρτη, 21/1, θα υπάρξει, πιθανότατα, μια πιο αναλυτική ενημέρωση, και δεν αποκλείεται να βγουν συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Κάντε κατάρτιση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, με επίδομα έως 750 ευρώ, αφορά στην κατάρτιση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η κατάρτιση (150 ωρών) γίνεται από απόσταση. Από το σπίτι σας μέσα από κινητό, τάμπλετ ή pc.

Σημαντικό: Δεν κόβεται το επίδομα ανεργίας για όσους ανέργους συμμετάσχουν στο νέο voucher των 750 ευρώ.

Αξιοποιήστε από τώρα την προσφορά που σας απευθύνει το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr.

Στείλτε email στο ypiresies@workenter.gr να γράψετε στο θέμα “VOUCHER” και στο κείμενο του μηνύματος ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και εάν είστε άνεργος ή εργαζόμενος.

Αμέσως μετά το workenter.gr θα αναλάβει δωρεάν την υποβολή της αίτησης σας στο πρόγραμμα, παρέχοντας σας διασύνδεση με έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους κατάρτισης στην Ελλάδα, την “Εκπαιδευτική Παρέμβαση“ Α.Ε.

Στείλτε, τώρα, email στο ypiresies@workenter.gr.

Ποια είναι η Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.

Η “Εκπαιδευτική Παρέμβαση” είναι ένα από τα μεγαλύτερα ΚΔΒΙΜ της χώρας, Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα στην Κοζάνη, το οποίο εδώ και δεκαετίες “γράφει” χιλιάδες χιλιόμετρα στην κατάρτιση.

Η “Εκπαιδευτική Παρέμβαση” σε αριθμούς:

988.536 ώρες κατάρτισης

576 ολοκληρωμένα σεμινάρια

12.802 εκπαιδευόμενοι

885 certified εκπαιδευτές

Όσο πιο αξιόπιστος είναι ο πάροχος τόσο πιο σύντομα θα δείτε στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην κατάρτιση.

Κάντε την κατάρτισή σας στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την εγγύηση του workenter.gr και την αξιοπιστία της “Εκπαιδευτικής Παρέμβασης“.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση του υπ. Οικονομικών ΕΔΩ