Το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Περιορισμοί και κίνητρα

Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στην ανάπτυξη νέων τουριστικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων σε κορεσμένους προορισμούς, αλλά και κίνητρα για την ανάπτυξη μη αναπτυγμένων περιοχών επιχειρεί να θέσει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που παρουσιάζεται επισήμως την Πέμπτη – σε μια διαδικασία από την οποία δεν λείπουν οι αντιδράσεις από αρμόδιους φορείς, όπως π.χ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

Στο προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, που παρουσιάζει η εφημερίδα «Καθημερινή», εισάγονται όροι δόμησης και ανάπτυξης τουριστικών υποδομών και περιορισμοί ανάλογα με την υφιστάμενη συγκέντρωση δραστηριότητας και τα χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων. Μύκονος και Σαντορίνη Αναλυτικά, όπως γράφει στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της η «Καθημερινή»:

Στην κατηγορία Α εντάσσονται δήμοι με υψηλό δείκτη τουριστικής παρουσίας. Στη λίστα του προσχεδίου περιλαμβάνονται περιοχές όπως η Σκιάθος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, ο Λαγανάς, η Ερμούπολη της Σύρου, ορισμένες δημοτικές ενότητες στη Ρόδο και στη Χερσόνησο στο Ηράκλειο κ.α.

Για την ανέγερση νέων ξενοδοχείων στις εκτός σχεδίου περιοχές αυτών των ενοτήτων, το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν οικοπέδου προσδιορίζεται στα 16 στρέμματα. Η κατασκευή νέων καταλυμάτων επιτρέπεται για μονάδες 4 και 5 αστέρων, ενώ οι 3 αστέρων επιτρέπονται μόνον εφόσον εντάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα περιβαλλοντικής απόδοσης. Ειδικά για τις νησιωτικές δημοτικές ενότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας, η μέγιστη δυναμικότητα των νέων καταλυμάτων τίθεται στις 100 κλίνες, που πρακτικά αντιστοιχούν σε 50 ή και λιγότερα δωμάτια.

Παράλληλα, για την αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων προβλέπεται η σύνταξη Εκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας, ενώ καθιερώνεται ειδικό τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου επί των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Προβλέπονται επίσης δυνατότητες περιορισμού της δραστηριότητας των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως άλλωστε και σε όλες τις κατηγορίες. Νησιά, παραλίες, περιοχές Natura Διακριτό πλαίσιο θεσπίζεται για τον νησιωτικό χώρο, με παραμέτρους που βασίζονται στην έκταση των νησιών. Στην ομάδα ΙΙ, που αφορά νησιά με έκταση από 20 έως 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάτμος, η Υδρα και οι Σπέτσες, καθώς και στην ομάδα ΙΙΙ, που περιλαμβάνει νησιά κάτω των 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπως οι Λειψοί και το Καστελόριζο, η μέγιστη δυναμικότητα για τα νέα καταλύματα ορίζεται επίσης στις 100 κλίνες.

Οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων στα νησιά αυτά προβλέπεται να αναπτύσσονται αποκλειστικά με τη μορφή της ήπιας ανάπτυξης, κατά την οποία ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης μειώνεται στο ήμισυ. Για τα μικρότερα των 1.000 στρεμμάτων νησιά (νησίδες) η τουριστική δραστηριότητα αφορά την ήπια θαλάσσια αναψυχή, με την προσθήκη υποδομών να περιορίζεται σε μία τουριστική κατοικία ή σε εγκατάσταση οργανωμένης κατασκήνωσης έως 50 ατόμων.

Οσον αφορά το παράκτιο μέτωπο, ορίζεται πλήρης απαγόρευση διαμορφώσεων και κατασκευών σε απόσταση έως 25 μέτρων από τον αιγιαλό ή την ακτογραμμή. Επιπλέον, εντός του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών Natura 2000 και των εθνικών πάρκων, η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων είναι εφικτή μόνον εφόσον εναρμονίζεται με τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης.

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται μορφές τουρισμού φύσης, με τις συνοδευτικές κτιριακές υποδομές, όπως τα ορειβατικά καταφύγια, να έχουν ανώτατο όριο επιφανείας τα 200 τετραγωνικά. Στην κατηγορία Β εντάσσονται οι «Αναπτυγμένες περιοχές».

Οπως αναφέρεται, στις εκτός σχεδίου περιοχές της εν λόγω κατηγορίας, το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν γηπέδου για την ανέγερση νέων ξενοδοχείων αυξάνεται στα δώδεκα στρέμματα, μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου. Η κατασκευή νέων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και η επέκταση των υφισταμένων επιτρέπονται για μονάδες 4 και 5 αστέρων, ενώ για τις μονάδες 3 αστέρων τίθεται ως αυστηρή προϋπόθεση η κατάταξή τους στην ανώτερη βαθμίδα περιβαλλοντικής απόδοσης. Ειδικότερα για τις νησιωτικές δημοτικές ενότητες που υπάγονται στην Κατηγορία Β, η δυναμικότητα των νέων τουριστικών καταλυμάτων ορίζεται στις 350 κλίνες.

Σε επίπεδο αδειοδοτήσεων και πολεοδομικού σχεδιασμού, προβλέπεται η υποχρεωτική σύνταξη Εκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας για την περιοχή. Το Πλαίσιο εισάγει επίσης την επιβολή ειδικού τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου επί των τουριστικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των ενοικιαζόμενων δωματίων, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση αναπλάσεων και υποδομών που υποστηρίζουν τον τουρισμό.

Παράλληλα, προκρίνεται η παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, τη μετατροπή παραδοσιακών κτιρίων σε καταλύματα και την ανάπτυξη εγκαταστάσεων χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (glamping).

Τέλος, δρομολογούνται η κάλυψη των περιοχών αυτών κατά υψηλή προτεραιότητα με σχέδια πόλης, η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης τουριστικών προορισμών και η δυνατότητα χαρακτηρισμού τμημάτων τους ως περιοχών ενεργητικής παρέμβασης. Στην κατηγορία Γ ανήκουν οι «Αναπτυσσόμενες περιοχές» όπου επιτρέπεται η κατασκευή νέων τουριστικών καταλυμάτων κατηγορίας 3, 4 και 5 αστέρων. Η ανέγερση καταλυμάτων 2 αστέρων επιτρέπεται αποκλειστικά στην περίπτωση που αυτά κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα της κατηγοριοποίησης περιβαλλοντικής απόδοσης, κανόνας που εφαρμόζεται αντιστοίχως και για τις επεκτάσεις υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων.

Το ρυθμιστικό κείμενο προβλέπει την παροχή στοχευμένων κινήτρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μέσω της μετατροπής κτιρίων σε καταλύματα με την παροχή κινήτρων προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες ή ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Οπως και στις ανεπτυγμένες περιοχές, θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου επί των τοπικών τουριστικών δραστηριοτήτων για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Στις «Περιοχές ενίσχυσης ανάπτυξης» της κατηγορίας Δ, προβλέπεται η στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας μέσω ποιοτικών αναβαθμίσεων μέσω της παροχής κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κύριων και μη κύριων καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμισή τους σε κατηγορίες 3, 4 ή 5 αστέρων, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσής τους με εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες και στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος μέσω νέων επενδύσεων.

Για τις νέες μονάδες επιτρέπεται η κατασκευή καταλυμάτων κατηγορίας 3, 4 και 5 αστέρων, ενώ η ίδρυση μονάδων 2 αστέρων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτές κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα περιβαλλοντικής απόδοσης. Τέλος, για τις «Περιοχές υψηλής ενίσχυσης ανάπτυξης», που ανήκουν στην κατηγορία Ε, το νέο χωροταξικό πλαίσιο εισάγει κίνητρα προκειμένου να ενεργοποιηθούν τουριστικά πόροι σε ζώνες με περιορισμένη δραστηριότητα.

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και στην επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος σε φθίνοντες οικισμούς. Κεντρική επιλογή αποτελεί η χρήση των εργαλείων πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου για τη θέσπιση ευνοϊκότερων όρων δόμησης, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν μειωμένα κριτήρια αρτιότητας ή αυξημένους συντελεστές εκμετάλλευσης. Στις περιοχές αυτές, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός προβλέπει υψηλότερες ενισχύσεις για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων 3 αστέρων και άνω, ενώ για τα παραδοσιακά κτίρια η επιλεξιμότητα ξεκινάει από την κατηγορία των 2 αστέρων.

Στην κατηγορία αυτή (Ε) υπάγεται πλήθος δημοτικών ενοτήτων με κυρίως αγροτικό ή ορεινό χαρακτήρα. Το Πλαίσιο προβλέπει, εξάλλου, τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίοι κλιμακώνονται ανάλογα με την τουριστική πίεση της κάθε περιοχής.