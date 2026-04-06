Το 84% των Ελληνικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να προσλάβει προσωπικό

Η ελληνική αγορά εργασίας βυθίζεται σε ανεπάρκεια ταλέντου, με το 84% των επιχειρήσεων να μην βρίσκει προσωπικό, ενώ η φορολογική πίεση δημιουργεί απολύτως ασφυκτικό περιβάλλον για επιχειρηματικότητα και παραγωγή.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή οικονομική και εργασιακή κρίση, όπου η φορολογική αυστηρότητα της ΑΑΔΕ συνδυάζεται με τη δραματική έλλειψη προσωπικού στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με έρευνα, το 84% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει ακόμα και βασικές θέσεις, δημιουργώντας σοβαρές καθυστερήσεις στην παραγωγή και τις υπηρεσίες.

Η φορολογική ασφυξία μετατρέπει την αμφισβήτηση προστίμων σε σχεδόν αδύνατη αποστολή: από τις 10.492 προσφυγές του 2025, μόλις 1.736 φορολογούμενοι δικαιώθηκαν εν μέρει ή πλήρως, ενώ το 80% των υποθέσεων απορρίφθηκε.

Η φορολογική τρομοκρατία αναγκάζει τους πολίτες να πληρώνουν χωρίς αμφισβήτηση, επιδεινώνοντας την πίεση στην επιχειρηματικότητα.

Η έλλειψη ταλέντου αφορά όλους τους κλάδους, με τα μεγαλύτερα προβλήματα στις κατασκευές (93%), στα κοινωφελή έργα (91%) και στη βιομηχανία (88%).

Οι μεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται περισσότερο, καθώς δεν μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικούς μισθούς και δεν διαθέτουν τους πόρους των μεγάλων εταιρειών.

Παράλληλα, η ζήτηση για δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) αυξάνεται, χωρίς να υπάρχει το ανάλογο προσωπικό, ενώ οι μαλακές δεξιότητες, όπως επικοινωνία και συνεργασία, υστερούν σημαντικά στους υποψηφίους.

Η κατάσταση οδηγεί σε παγωμένη παραγωγή, καθυστερήσεις σε έργα υποδομών και ασυμβατότητα προσφοράς και ζήτησης. Παράλληλα, η επένδυση σε upskilling και νέες δεξαμενές ταλέντων παραμένει περιορισμένη, με μόλις 23% των εργοδοτών να επενδύει σε αναβάθμιση δεξιοτήτων, ενώ το 12% δεν κάνει απολύτως τίποτα για να αντιμετωπίσει την κρίση.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης παραμένει περιορισμένη (8%), αποκαλύπτοντας την αδυναμία της χώρας να εκσυγχρονιστεί.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά εργασίας σε κατάρρευση, όπου οι επιχειρήσεις «πνίγονται» από έλλειψη προσωπικού και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν μια φορολογική ασφυξία που δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης.

Η Ελλάδα του 2026 κινδυνεύει να γίνει μια οικονομική «έρημος», με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα σε στασιμότητα, εκτός αν υπάρξει άμεση στρατηγική για τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και την ανακούφιση του φορολογικού βάρους.