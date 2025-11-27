Tι αλλάζει στους μισθούς με τις νέες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις

Αλλαγές σε τρεις άξονες φέρνει η κοινωνική συμφωνία την οποία υπέγραψε χθες (25.11.25) η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως με τους κοινωνικούς εταίρους με αιχμή τις συλλογικές εργασιακές συμβάσεις.

Ο πρώτος άξονας είναι η διευκόλυνση της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ο δεύτερος άξονας είναι η πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των συλλογικών συμβάσεων. Ο τρίτος άξονας είναι η επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις εντός του Δεκεμβρίου 2025, θα εκδοθεί το σχέδιο δράσης για την ενθάρρυνση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας το οποίο θα περιέχει την Κοινωνική Συμφωνία, ενώ αρχές του 2026 θα περάσει το σχετικό νομοσχέδιο.

Οι επερχόμενες αλλαγές έχουν τρεις άξονες:

1. Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Αυτό θα έχει ως συνέπεια πως πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από ΣΣΕ.

2. Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Ενισχύεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος.

3. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Αυτό θα έχει ως συνέπεια καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ.

Πιο αναλυτικά:

1. Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης

Σήμερα η επέκταση μίας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Με την Κοινωνική Συμφωνία: Το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.

Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ για τον εντοπισμό του πεδίου της επέκτασης με την αναφορά στο κείμενο των κλαδικών ΣΣΕ των Κ.Α.Δ. και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τον εκάστοτε κλάδο.

Δημιουργείται μια νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν την ΣΣΕ συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι.

Δυνατότητα ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά.

Εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης.

(ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) για τον εντοπισμό του ποσοστού κάλυψης

Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα.

Μετριασμός των κυρώσεων που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα – Μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση.

Η εγγραφή συνδικαλιστικής οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ.

Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο.

2. Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Ενισχύεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος, αφού διατηρούνται στο ακέραιο τα δικαιώματα των εργαζομένων μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας.

Όλοι οι όροι μίας ΣΣΕ που αφορούν τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.

Παράταση για τρεις (3) μήνες στις ΣΣΕ

Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια).

Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012 (Ν. 4046/2012, ΠΥΣ 6/2012)

Επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώτος της πλήρους μετενέργειας.

Προστασία των νεοπροσλαμβανόμενων

Καλύπτονται από την ΣΣΕ και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της.

3. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Αυτό θα φέρει καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ.

Οι αλλαγές που προβλέπονται είναι οι εξής: