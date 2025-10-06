Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο στις πληρωμές με IRIS

Το IRIS, το σύστημα άμεσων πληρωμών που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, συγκεντρώνει μεγάλη απόχηση από τις πρώτες εβδομάδες δημιουργίας από τη «ΔΙΑΣ».

Υιοθετήθηκε από τις ελληνικές τράπεζες με στόχο να προσφέρει έναν γρήγορο και ασφαλή τρόπο πληρωμής χωρίς τη χρήση κάρτας.

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στην Ελλάδα, τόσο για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών όσο και για πληρωμές προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, κερδίζει συνεχώς έδαφος χάρη στην ευκολία της, καθώς ο χρήστης χρειάζεται μόνο το κινητό του και την τραπεζική εφαρμογή, χωρίς να θυμάται αριθμούς ή να πληκτρολογεί στοιχεία κάρτας.

Από την 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα θα είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό που ο πελάτης θα σαρώνει με την εφαρμογή της τράπεζας που χρησιμοποιεί.

Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο χωρίς προμήθειες, ενώ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Το μέτρο υπόσχεται άμεσες εισπράξεις για τους επαγγελματίες, χαμηλότερο κόστος συναλλαγών και μεγαλύτερη διαφάνεια στο φορολογικό σύστημα.