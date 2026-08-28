ΑΑΔΕ: Θάλαμος επιχειρήσεων με AI και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Σε ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και συντονισμού των φορολογικών ελέγχων εισέρχεται η ΑΑΔΕ, μετασχηματίζοντας τον υφιστάμενο Κεντρικό Επιχειρησιακό Θάλαμο της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο διοίκησης και ελέγχου.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός Command Center που δεν θα περιορίζεται στην εποπτεία των ελεγκτικών δράσεων, αλλά θα λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος συγκέντρωσης πληροφοριών, ανάλυσης δεδομένων και άμεσης υποστήριξης των ελεγκτικών κλιμακίων σε ολόκληρη τη χώρα.

ΑΑΔΕ: Νέο Command Center φέρνει τους ελέγχους στην εποχή των δεδομένων

Πιο αναλυτικά, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περάσει από ένα σύστημα στο οποίο οι πληροφορίες και οι επιχειρησιακές αναφορές διακινούνται από διαφορετικά κανάλια σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, όπου τα διαθέσιμα δεδομένα θα συγκεντρώνονται, θα διασταυρώνονται και θα αξιοποιούνται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση θα μπορεί να έχει συνολική εικόνα τόσο για τις ελεγκτικές δυνάμεις όσο και για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ειδικότερα, στην καρδιά του νέου συστήματος βρίσκεται η δυνατότητα διασύνδεσης του Command Center με διαφορετικές πηγές πληροφόρησης. Τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, δεδομένα από τρίτα συστήματα, αλλά και στοιχεία που συλλέγονται από τους ελεγκτές στο πεδίο θα μπορούν να συγκεντρώνονται σε ένα κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ενοποίηση αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερες διασταυρώσεις και καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών που ήδη διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Το νέο κέντρο, επομένως, δεν θα αποτελεί απλώς έναν χώρο από τον οποίο θα παρακολουθείται η πορεία των ελέγχων. Η βασική του λειτουργία θα είναι η μετατροπή του μεγάλου όγκου δεδομένων σε επιχειρησιακή πληροφόρηση, η οποία θα μπορεί να αξιοποιείται για τον σχεδιασμό, την προσαρμογή και την υποστήριξη των ελεγκτικών δράσεων. Η δυνατότητα εντοπισμού συσχετίσεων και επαναλαμβανόμενων μοτίβων, η παρακολούθηση της εξέλιξης των επιχειρήσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους θα αποκτούν έτσι κεντρικό ρόλο.

ΑΑΔΕ: Νέο μοντέλο ελέγχων με «Active Seats» και επιχειρησιακό συντονισμό σε πραγματικό χρόνο

Ιδιαίτερη σημασία στο νέο μοντέλο αποκτούν οι λεγόμενες «Δυναμικές Θέσεις Επιχειρησιακής Υποστήριξης» ή Active Seats. Μέσω αυτών, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη θα μπορούν να συμμετέχουν στον επιχειρησιακό συντονισμό είτε από τον ίδιο τον Κεντρικό Θάλαμο είτε εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στον χώρο όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος.

Η δυνατότητα αυτή αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία της ΑΑΔΕ. Ένας ελεγκτής που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σύνθετη υπόθεση δεν θα χρειάζεται να αναζητήσει υποστήριξη από στελέχη που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Η συνδρομή ενός ειδικού σε φορολογικά, τελωνειακά ή άλλα σύνθετα ζητήματα θα μπορεί να παρέχεται ψηφιακά και άμεσα, ενώ η στελέχωση του μηχανισμού θα προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό και τη φύση των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, το νέο Επιχειρησιακό Κέντρο θα διαθέτει προηγμένες δυνατότητες γεωχωρικής ανάλυσης. Η επιχειρησιακή δραστηριότητα θα αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο γεωγραφικό περιβάλλον, επιτρέποντας στα στελέχη της ΓΔ ΔΕΟΣ να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκονται οι ελεγκτικές δυνάμεις, ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται ανά περιοχή.

ΑΑΔΕ: Τεχνητή Νοημοσύνη και γεωγραφική απεικόνιση στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο

Η γεωγραφική απεικόνιση αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα πολλές ελεγκτικές επιχειρήσεις. Αντί η κεντρική διοίκηση να βασίζεται σε αποσπασματικές ενημερώσεις από διαφορετικά σημεία της χώρας, θα μπορεί να έχει μπροστά της μια ενιαία εικόνα της επιχειρησιακής δραστηριότητας και να ανακατανέμει, όπου απαιτείται, τις διαθέσιμες δυνάμεις.

Στο νέο μοντέλο εντάσσεται και η αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω των λεγόμενων AI Agents. Οι εφαρμογές αυτές θα λειτουργούν επικουρικά προς τους ελεγκτές, τους αναλυτές και τα στελέχη που έχουν την ευθύνη του συντονισμού. Η φιλοσοφία δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά η ενίσχυσή του με εργαλεία που μπορούν να επεξεργάζονται γρήγορα μεγάλους όγκους δεδομένων και να υποστηρίζουν την ανάλυση των πληροφοριών.

Σε ένα περιβάλλον όπου ο όγκος των διαθέσιμων στοιχείων αυξάνεται διαρκώς, η δυνατότητα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας μπορεί να περιορίσει τον χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών. Το αποτέλεσμα που επιδιώκεται είναι οι ελεγκτές να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ουσία του ελέγχου και στη λήψη αποφάσεων και λιγότερο στην επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων.

Η ψηφιακή διασύνδεση, ωστόσο, αυξάνει ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις σε επίπεδο ασφάλειας. Καθώς το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον θα συγκεντρώνει πληροφορίες από τα συστήματα της ΑΑΔΕ, τρίτες πηγές και δεδομένα που μεταδίδονται από το πεδίο, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί κρίσιμο τμήμα του σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η ενσωμάτωση τεχνολογιών προστασίας κινητών συσκευών και διαχείρισης τερματικών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλο το μήκος της ψηφιακής αλυσίδας.

Ο μετασχηματισμός δεν περιορίζεται, πάντως, στο λογισμικό και στις ψηφιακές υποδομές. Ο Κεντρικός Επιχειρησιακός Θάλαμος πρόκειται να μεταφερθεί σε νέα αίθουσα, η οποία θα σχεδιαστεί με βάση πρότυπα αντίστοιχα εκείνων που εφαρμόζονται σε σύγχρονα Κέντρα Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Η νέα υποδομή θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό ελέγχων, πολλαπλές ομάδες στο πεδίο, συνεχή ροή δεδομένων και άμεση επιχειρησιακή ανάλυση.